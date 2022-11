Así han adaptado los clubes de LaLiga su hoja de ruta por el Mundial de Qatar 2022

Los clubes de LaLiga analizan cómo han adaptado su hoja de ruta por celebrar el Mundial en noviembre Todos elogian el comportamiento de los jugadores en esta primera fase de 14 partidos en Primera

Futbolistas, preparadores físicos y entrenadores analizan el inédito parón que sufre LaLiga en estos dos meses de celebración del Mundial en fechas otoñales.

La 'mini-liga' de catorce encuentros disputados en LaLiga Santander, la densidad del calendario incluyendo la primera fase de las competiciones europeas, el compromiso de los jugadores y la pretemporada postMundial se han puesto a examen con una conclusión clara: "Los jugadores han dado una lección".El calendario y el día a día de los clubes se ha visto afectado por las anómalas fechas de celebración de un Mundial en Catar. Una cita que afectará al desarrollo normal de toda la temporada, al tener que volver a trabajar los clubes tras dos meses de parón con una pretemporada y un desarrollo posterior que son una incógnita a día de hoy.

Para todos los jugadores, los involucrados en el Mundial y los que no, es algo nunca vivido antes. Axel Witsel, del Atlético de Madrid, destaca: "A nivel físico vamos a llegar mejor al Mundial al ser en noviembre, pero esta temporada va a estar sobrecargada de partidos y no va a haber parón invernal. No será fácil".

Por su parte, el francés del Villarreal Francis Coquelin indica que "va a ser un año muy diferente para los jugadores que vayan a Qatar. Volver de una experiencia así para después volver a concentrarse en LaLiga... a ver cómo sale".

Todos coinciden en que está siendo una temporada cargada de incertidumbre por esta situación nunca vivida antes. Hay distintas realidades para cada club, según si tiene convocados para el Mundial o no, según cuántos sean... La condensación del calendario afectará a todos.

El papel de la preparación física es fundamental en una temporada tan atípica. Los avances tecnológicos se vuelcan en mejorar la preparación del futbolista y en evitar lesiones ante este calendario.

Ya se han disputado catorce jornadas, el 37 por ciento del total. Sergio Dorado, preparador físico del Cádiz, señala que "ya elaboramos un calendario específico para jugar a tope estas catorce primeras jornadas. Una miniliga que nos ha obligado a una pretemporada más intensa y sobrecargada.

David Casamichana, el preparador físico de la Real Sociedad, sostiene que "tengo que felicitar a los jugadores por el grado de compromiso que han mostrado. El parón del Mundial ha aumentado la densidad competitiva. No era un calendario normal y los jugadores nos han demostrado su implicación en un contexto de gran exigencia, jugando cada 72 horas".

Los clubes han de mantenerse centrados en sus intereses durante la cita de selecciones. Aspectos como el compromiso mental de los jugadores para olvidar el certamen qatarí en estas últimas jornadas son muy valorados por los diferentes equipos de LaLiga, que ahora afrontan la incógnita de la 'segunda pretemporada' tras el Mundial.

Muchos clubes mantienen de entrada la actividad -después de unos lógicos días de descanso- con entrenamientos, giras y encuentros amistosos. Eso sí, Barça y Real Madrid, los clubes con más jugadores en Qatar, todavía no han confirmado ningún encuentro de esta clase.

¿Y después? Muchos de los consultados creen que será delicado para los internacionales regresar a la dinámica del club sin un descanso vacacional en medio.

"En las selecciones, las concentraciones son cortas y no para poner en forma al jugador -comenta Sergio Dorado- sino con entrenamientos para ajustar elementos más tácticos". Por ello, en el plano físico puede ser que los que vayan a Qatar tengan una peor condición que los jugadores que se queden con sus clubes.

Eso sí, los clubes de LaLiga no dudan de que los mundialistas volverán a involucrarse con sus equipos al cien por cien. "El fútbol genera un vínculo muy fuerte y muy rápido -dice Dorado- y a los jugadores no les va a costar readaptarse a la dinámica del club". Eso sí, en palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, quedó claro que "hay que dar algo de descanso a los jugadores del Mundial y luego hacer una pretemporada. Vamos a ver qué pasa".

En ese contexto, la personalización de cada caso se erige como principal argumento. "Es imprescindible en el mes de enero. Tendremos que afinar con cada jugador, sus particularidades y su situación", indica el preparador físico del Cádiz.

Su compañero Casamichana, en la Real, indica: "El flujo con las federaciones es bidireccional. Cuando un jugador viaja con su selección les enviamos informes, y al acabar su estancia el proceso es a la inversa. El beneficiado de todo es el jugador y, al final, el espectáculo".

Una temporada inédita y atípica que estará repleta de momentos nunca antes vividos, antes, durante y después del apasionante Mundial de Qatar.