Hamza ya le aprietan como un líder: "El entrenador me dijo que fuera, si Dios quiere, el que nos diera la victoria"

Hamza Abdelkarim vive el Mundial con la naturalidad de quien todavía no parece del todo consciente de la dimensión del escenario. A sus 18 años, el delantero se ha convertido en una de las apariciones más llamativas de Egipto en la Copa del Mundo. Su irrupción tuvo un primer dato histórico, al convertirse en el jugador egipcio y árabe más joven en disputar un partido mundialista, pero el relato ya ha ido bastante más allá del récord: Egipto sigue vivo, está en octavos y el joven atacante ya forma parte del día a día competitivo de una selección liderada por Mohamed Salah.

Hamza Abdelkarim, contra Harry Souttar de Australia / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El ejemplo de Salah

Abdelkarim, que ya ha participado en el torneo, prefiere hablar de aprendizaje antes que de marcas personales. En declaraciones recogidas en las últimas horas, el atacante explicó la importancia que está teniendo Salah en su adaptación al grupo. “Salah está ahí desde mi primer día y estoy con él. Y no solo conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros, por supuesto, intentamos aprovecharlas”, afirmó.

El jugador del Barça no escondió la admiración que siente por la estrella del Liverpool y capitán de Egipto. “Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible. Estar a su lado es un sueño y un honor para mí”, añadió el joven delantero, que considera al capitán una figura clave en el vestuario egipcio.

Jugamos contra Argentina, no contra Messi

Egipto alcanzó los octavos tras superar a Australia en una tanda de penaltis histórica, después de un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El equipo de Hossam Hassan se medirá ahora a Argentina, vigente campeona, en un cruce de máxima exigencia. Y ahí apareció una de las respuestas más llamativas de Abdelkarim, preguntado por la posibilidad de enfrentarse a Leo Messi: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”.

La frase resume bien el carácter competitivo con el que el joven futbolista afronta el reto. Abdelkarim también explicó qué le pidió Hossam Hassan antes de saltar al campo: “Que fuera, si Dios quiere, el que nos diera la victoria”. Una consigna ambiciosa para un futbolista que aún está en plena etapa de formación, pero que ya se mueve entre figuras mundiales.

Hamza Abdelkarim de Egipto reacciona este viernes al ganar un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.). EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

Sin presión

El egipcio, además, asegura que intenta mantenerse al margen del ruido exterior. “Estoy aquí para jugar al fútbol, así que todo lo que se dice fuera intento no tenerlo en cuenta. Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz. Me da igual lo que alguien diga o haga fuera del terreno de juego. Mi concentración está en el campo”, afirmó.

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Para el Barça, su Mundial también se sigue con atención. Abdelkarim llegó al fútbol formativo azulgrana como una apuesta de futuro y su presencia en el torneo confirma que su proyección ya ha cruzado fronteras. En Egipto lo ven como parte del relevo generacional; en Barcelona, como un talento que está quemando etapas a toda velocidad.