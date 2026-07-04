MUNDIAL 2026
Hamza Abdelkarim sigue creciendo en el Mundial y puede jugar contra Messi en octavos
El egipcio se ha metido en octavos de final con su selección y continua en liza, lo que hace difícil que esté el 13-J para el arranque de la pretemporada
Se hizo de rogar la entrada de Hamza Abdelkarim en el Australia-Egipto de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Siempre había tirado de él Hossan Hassan a lo largo del torneo en los tramos finales de los partidos. Y la respuesta del futbolista del Barça siempre había sido positiva. Poco le ha pesado la enorme presión de representar a su país en la cita más importante del mundo sin siquiera haber debutado con el filial del club azulgrana.
Fue un poco una sorpresa que el seleccionador de los 'faraones' acabara citando a Hamza, pero lo cierto es que en la Federación Egipcia hay un proyecto a largo plazo creado alrededor del espigado ariete. Las buenas noticias se han precipitado para él después de que el Barça hiciera oficial su compra unos días atrás.
Impacto inmediato en el Barça
El impacto del ex del Al-Ahly en la entidad catalana fue inmediato. El día de su debut en Huesca marcó. Demoró un poco su inscripción por los clásicos problemas burocráticos, pero una vez entró a las órdenes de Pol Planas en el Juvenil A fue indiscutible. Seis tantos en un par de meses avalaron la apuesta y convencieron a los dirigentes azulgranas de hacerse con su propiedad. Había (hay) una joya en ciernes y un perfil de '9' tipo tanque muy interesante, con muchos fundamentos para jugar de espaldas, buen rematador y, lo más importante, con mucho margen de crecimiento.
14 minutos frente a Bélgica, 14' contra Nueva Zelanda y otros 14' ante Irán. Calcado el tiempo de juego que le había dado Hassan. Y ante Australia, en la primera eliminatoria, jugó exactamente lo mismo. Entró en el 106' de la prórroga. Otros 14 minutos. Como si formara parte de un plan meticulosamente calculado.
Tuvo pocas intervenciones en ese tramo final de la prórroga. Salah y Hassan estaban ya muy cansados y lo cierto que se jugó poco. Había bastante miedo y ambas selecciones pensaban ya más en la tanda que en otra cosa. Cinco contactos con el balón, 2/4 en pases acertados y dos pérdidas. Poco que sonsacar.
¿Contra Messi en octavos?
Ya en la tanda, no estuvo entre los cuatro primeros tiradores. Nos quedamos con las ganas de saber si era el quinto porque no hizo falta lanzarlo. Egipto está en octavos de final y Hamza sigue acompañando a los 'farones' hacer historia'. Y ojo porque el premio puede ser medirse con un tal Leo Messi...
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