Hamza Abdelkarim, a por su debut en el Mundial 2026 en el Bélgica-Egipto

Poco a poco van cayendo todos los estrenos de las selecciones de referencia en la Copa del Mundo. Una que ha estado en las quinielas de las últimas ediciones, pero que en esta ocasión, quizás, no se encuentra entre las favoritas, es Bélgica, que debuta este lunes ante Egipto (21:00, en directo por DAZN Mundial).

La Bélgica de De Bruyne, uno de los grandes atractivos de la jornada del Mundial 2026 hoy lunes 15 de junio / EFE

Los 'Diablos Rojos', con esa tercera plaza en 2018 en Rusia como mejor participación histórica en los Mundiales, han vivido desde entonces un proceso de transición. Los Hazard, Mertens, De Bruyne (sigue en activo, pero lejos de su 'prime'), Vertonghen, Alderweireld y compañía han dejado paso a una nueva hornada a la que le está costando algo más.

Nueva hornada por explotar

Aun así, el combinado dirigido por Rudi Garcia sigue teniendo mucho talento. La mayor estrella es el extremo del Manchester City Jeremy Doku, que, junto a Lukebakio, forman dos bandas de mucho veneno con De Ketelaere y Tielemans también aportando llegada y desborde. Y con la figura de un Leandro Trossard que ha terminado de forma fantástica la temporada con el Arsenal.

Trossard celebra un gol / DANIEL HAMBURY

En un Grupo G en el que también están Irán y Nueva Zelanda, no debería tener ningún problema el cuadro belga para pasar como primero. Por nombres y por nivel colectivo es netamente superior a cualquiera.

Los 'Faraones' se encomiendan a Salah

En lo que respecta a Egipto, el máximo ganador histórico de la Copa Africana de Naciones participará en un Mundial por cuarta vez, con la ilusión de llegar más lejos que en las ediciones anteriores. ‘Los Faraones’, que disputaron un total de siete partidos en la historia del torneo sumando cinco derrotas y ni una sola victoria, tienen en Mohamed Salah a su hombre más diferencial.

Salah, estrella de Egipto / Ulrik Pedersen / Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Salah, que abandona este verano el Liverpool tras aterrizar en 2017 y ganarlo todo, liderará a un combinado africano que tiene a otra figura de la Premier como es Marmoush. Fichado el verano pasado, el atacante no ha terminado de explotar esta campaña a las órdenes de Guardiola en el City. Pero quiere despegar en una Copa del Mundo que suele cambiar destinos de futbolistas.

Hamza, revulsivo

En clave Barça, destacar la presencia del jovencísimo ariete Hamza Abdelkarim. Llegó en enero del Al-Ahly y el club azulgrana acaba de hacer efectiva su cláusula de compra. Solo ha jugado con el Juvenil A y fue una sorpresa que fuera convocado por Hossam Hassan. Superando los 1,90 metros, Hamza será un buen revulsivo para los 'Faraones' y espera con ansia su debut mundialista.

Alineaciones probables:

Bélgica: Lammens; Castagne, Theate, Mechele, Meunier; Amadou Onana. Raskin, Tielemans; Trossard, Jérémy Doku, Lukebakio.

Egipto: El Shenawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Fathi, Ashour; Salah, Marmoush, Trézéguet.