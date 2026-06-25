Haití puso la locura y Marruecos se quedó como estaba tras el partido más divertido

Marruecos terminó segunda de grupo tras doblegar por 4-2 a Haití en un marcador engañoso, pues por momentos, los caribeños sorprendieron a los norteafricanos, hasta el punto de practicar un fútbol desenfadado y del que enamorarse. Pero ni así le valió para conseguir su primera victoria en un Mundial tras dos participaciones. Adiós con la cabeza bien alta.

Necesitaban los 'Leones del Atlas' marcar el mayor número posible de goles con un ojo puesto en el Brasil-Escocia y todo les salió al revés en un arranque de partido memorable... para Haití. El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, hizo cuatro cambios respecto al último partido y recurrió a la pólvora de El Kaabi para acompañar arriba al madridista Brahim Díaz.

Los que ejercían como locales en Atlanta no contaban con que los haitianos iba a saltar al césped totalmente liberados y con ganas de practicar un fútbol rápido y sin complejos. Bellegarde ya dio un primer aviso para los caribeños en el minuto 7. Y tres después, el premio llegó con el taconazo de Lenny Joseph, que eso sí, contó con la involuntaria ayuda de Bounou, pues el balón rebotó en su espalda antes de colarse. De hecho, la FIFA concedió el gol en propia al meta marroquí.

No fue hasta verse por detrás en el marcador que Marruecos se lo empezó a tomar en serio. Pero entonces, los norteafricanos se encontraron con otra piedra en el camino: las intervenciones del meta haitiano Johny Placide. Espectacular ente El Kaabi, y sobre todo, a la media hora en una doble ocasión, primero de Achraf Hakimi y después, de El Kaabi.

Un gol de Premio Puskás

Lo que ocurrió en la recta final del primer tiempo dio argumentos a los que se enamoran de los Mundiales por momentos como estos. Marruecos empató en el minuto 39 con un remate de Achraf Hakimi desde la misma línea de gol, pero los caribeños habían venido a divertirse y tras ser muy blando Brahim, Wilson Isidor se sacó de la manga un zapatazo imposible para marcar el segundo de Haití y ponerse todo el estadio, alucinado, las manos a la cabeza. Para rematar esta locura, y en la otra área, Salibary puso el 2-2 a pase medido de Achraf y Brahim no le dio la vuelta al marcador con su zurdita por milímetros. Fue tremendo.

La acción de Leny Joseph ante Bounou que significó el primer gol de Haití en una Copa del Mundo / EFE

La cómoda victoria de Brasil dejaba toda la emoción de Atlanta en la 'guerra' que le pudieran seguir dando los caribeños a una Marruecos que se frustró una y otra vez. El Khannouss también se topó ante Placide y Brahim reclamó una pena máxima no concedida por Danny Makkelie.

La segunda mitad no fue tan frenética como la primera, seguramente porque a Marruecos ya le iba muy poco en el partido y Haití se protegió algo más para no perder un botín histórico. No lo consiguieron los de Sebastien Migne.

Marruecos evita la sorpresa

Tras la última pausa de hidratación, Ouahbi quitó del césped Brahim, Saibari y El Kaabi para buscar un nuevo impulso ofensivo con Ounahi, Rahimi y Yassine. Está pasando muy a menudo en este Mundial que los jugadores de refresco son los que deciden los partidos. Y así fue como, en el minuto 78 y a la media vuelta, Soufiane Rahimi puso por primera vez a Marruecos por delante en el marcador.

El definitivo 4-2 llegó con suspense, pero el VAR determinó que no había salido el balón por línea de fondo que le puso Rahimi a Yassine. Bounou se lució ante Ricardo Ade, ¡vaya paradón! antes del pitido final a un partido muy divertido.