"Háblame bien, no me faltes al respeto": El árbitro que sufrió la ira de Messi cuenta su versión de lo sucedido

El Mundial para la Selección de Argentina estuvo marcado por la polémica y la controversia arbitral. Con una campaña para analizar con lupa todas y cada una de las acciones durante todos los encuentros de la albiceleste, el altercado de Leo Messi con el colegiado Joao Pinheiro durante el encuentro ante Suiza pasó hasta cierto punto inadvertido, pese a la peculiaridad de las imagenes.

Durante el duelo de los cuartos de final, el astro argentino conversó con el árbitro, antes de recriminarle su manera de dirigirse a él. "Háblame bien, no me faltes el respeto", le dijo el mejor jugador de todos los tiempos al portugués. Ahora, tras haber finalizado la Copa del Mundo y más en frío, Pinheiro analizó lo sucedido en una entrevista para 'Canal 11'.

"En el fútbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes suelen hablar más"

Preguntado por si realmente Messi le había causado algún problema, el colegiado admitió que "sí, y otros jugadores también", aunque quitó hierro al asunto al afirmar que "en el fútbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes de equipo suelen hablar un poco más, y las nuevas reglas lo permiten", en referencia a la normativa que permite a quien lleva el brazalete conversar con él.

Julián Álvarez y Leo Messi / DPA vía Europa Press

De hecho, el árbitro expone que si lo sucedido generó más polémica de lo normal, fue únicamente por la figura del ocho veces ganador del Balón de Oro: "Lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el fútbol. Los árbitros hablan con los jugadores, los jugadores hablan con los árbitros, hay una relación normal entre nosotros; a veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común. Son cosas que pasan en el Mundial, la Champions League, La Liga, la Serie A, la Serie B".

Reafirmando su postura, Pinheiro comenta que son hechos que suceden varias veces, pero que "siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, aunque son perfectamente normales", además de añadir que "este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo". Para concluir el tema de la discusión con Messi, el colegiado cuenta que probablemente todo fue un malentendido: "Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Lo que él percibió que hice mal, tal vez se interpretó de forma errónea. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante".

Finalmente, Joao Pinheiro valoró su participación en la máxima competición internacional. "No hay palabras para describirlo; solo se comprende su magnitud al vivir la competición. Me di cuenta de que estaba soñando y que ese sueño se estaba cumpliendo en el primer partido, el más difícil que he jugado, Bosnia-Suiza. El inicio del partido fue algo complicado, pero luego logré disfrutarlo", expuso visiblemente emocionado.