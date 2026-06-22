Haaland y sus vikingos miden su verdadera realidad

Noruega llegó al Mundial con muchas de las papeletas para ser la gran revelación de la edición, algo que confirmó con honores en su debut, solventando con goleada el partido ante Iraq. Era el partido teóricamente más asequible de un grupo temible, que bien se merece el título de grupo de la muerte, aunque nadie daba por fácil el trámite en el debut mundialista.

Pero liderados por Haaland, los noruegos mostraron su músculo ofensivo y con un doblete del ariete del Manchester City y otros dos goles en los minutos finales del partido sellaron un primer triunfo convincente. Moral por las nubes y confianza plena para afrontar una segunda jornada donde el nivel sube y de qué manera, con la campeona de África, por lo menos sobre el césped, como prueba de fuego.

Senegal llega a la cita después de caer ante Francia, pero mostrando ser un bloque muy difícil de batir teniendo que obligar a Mbappé, Olise y compañía a sacar sus mejores trucos para derrotarles. Pese a ello, el Mundial no entiende de buenas actuaciones y los africanos no pueden dejar escapar los puntos ante Noruega si no quieren verse obligados a hacer cuentas para ser una de las mejores terceras de la fase de grupos.

Haaland guía a Noruega a su primera victoria / AGENCIAS

La velocidad y el juego vertical de los Leones de Teranga, chocará de lleno con la dureza y la certeza de una Noruega que tiene ante sí la oportunidad de dar un golpe definitivo y dar el aviso final a las grandes favoritas. Evitar a los de Solbakken es deber obligado para cualquiera, todavía a la espera de ver su realidad ante equipos más consolidados en este tipo de eventos, como lo serán las pruebas ante Senegal primero y ante Francia después, antes de afrontar la fase de eliminatorias, donde tienen presencia casi asegurada tras la goleada en el debut.

Combatir contra la pareja Haaland - Sorloth es un examen de nivel para cualquiera, más aún si la línea del centro del campo y los extremos siguen entonando tan buena sintonía como demostraron ante Iraq, donde también dejaron ver que cuentan con talento en el banquillo para dar una nueva vida a los partidos en los minutos finales.

Aymen Hussein, el héroe de Irak, marcó ante Noruega / AGENCIAS

Nombres como los de Schjelderup, Bobb o Ostigaard, todos ellos suplentes en el estreno, demuestran que Noruega va mucho más allá del nombre de Haaland, que comanda un equipo dirigido a la perfección por Martin Odegaard.

UN PELIGRO CONSTANTE

Ahora, ante Senegal, todo ello se pondrá a prueba de fuego, midiendo ante un equipo que ya demostró contra Francia que necesita muy poco para hacer mucho daño. Las contras de Mané, Jackson y compañía son temibles para cualquiera, en una selección que pese a que sus grandes nombres parecen estar en un momento lejos de su gran nivel, también tiene plantilla para dar varias vueltas a los partidos.

Sadio Mané, en el debut de Senegal ante Francia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La presión es innegablemente para los africanos, que deberán plantear algo más que contraataques letales por su necesitada obligación de conseguir el triunfo, ante un equipo noruego que tampoco carece de argumentos como para ceder la presión y el dominio en busca de destrozar el partido corriendo y usando su potencial ofensivo.

Favoritas aparte, el Noruega - Senegal es sin duda una de las grandes atracciones de la primera fase de un Mundial que busca desencallar ya su grupo de la muerte, con la incógnita de saber si será la ilusión y la fuerza vikinga o bien la determinación de los reyes africanos los que se impondrán para seguir a la estela de una Francia que lo tiene todo para ser primera de grupo.