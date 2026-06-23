Haaland responde a Messi y Mbappé para clasificar a Noruega

Hay un cyborg suelto por Estados Unidos con una sola misión: marcar goles. Erling Braut Haaland volvió a asistir a su cita habitual con el gol para dejar a Noruega clasificada matemáticamente para los dieciseisavos de final del Mundial por primera vez desde 1998. Los nórdicos superaron con facilidad a una decepcionante Senegal por 3-2 con dos goles del delantero del City.

Y es que la pelea por el Pichichi también juega su propio Mundial. Después de que Messi firmara un doblete ante Austria y Mbappé hiciera lo propio frente a Irak, Haaland estaba obligado a responder. Y respondió como acostumbra: marcando. Dos goles más para alcanzar los cuatro en apenas dos partidos y colocarse a solo uno del argentino en la clasificación de máximos goleadores del torneo.

Noruega tumbó el muro de Mendy

Noruega salió decidida a resolver el encuentro cuanto antes. Los nórdicos monopolizaron las ocasiones durante los primeros minutos y obligaron a Mendy a convertirse en el mejor jugador senegalés sobre el césped. El exguardameta del Chelsea sostuvo a los africanos con varias intervenciones de mérito, aunque acabó claudicando tras un grave error de Koulibaly en salida de balón. Pedersen, que había entrado poco antes por la lesión de Ryerson, cazó el balón suelto para enviarlo al fondo de la red y abrir el marcador.

La segunda mitad arrancó exactamente donde había terminado la primera. Odegaard levantó la cabeza, encontró el desmarque de Haaland y el delantero no perdonó. El vikingo fusiló a Mendy para colocar el 2-0 y acercar todavía más a Noruega a la siguiente ronda. Parecía el golpe definitivo, pero Senegal encontró un pequeño hilo de esperanza apenas cinco minutos después. Sarr remató, mientras caía al suelo, un remate preciso para superar a Nyland y reducir distancias.

Haaland no quería sustos

Sin embargo, la reacción africana duró un suspiro. Porque cuando Haaland detecta sangre, no suele perdonar. Apenas cinco minutos después del 2-1, el delantero culminó una buena acción colectiva de los noruegos para firmar su doblete particular y sentenciar definitivamente el encuentro. El tercero de Noruega, el cuarto gol del torneo para él y una nueva exhibición de eficacia de un delantero que parece empeñado en derribar cualquier registro que se le ponga por delante.

Senegal lo intentó hasta el final e incluso volvió a recortar distancias en el marcador gracias a Sarr, pero los leones de Teranga se quedaron sin tiempo para intentar igualar el encuentro y ganar más opciones de seguir vivos en la competición.

Con esta victoria, Noruega suma seis puntos de seis posibles y asegura matemáticamente su presencia en las eliminatorias. Los nórdicos se jugarán ahora el liderato del grupo ante Francia en una última jornada que promete emociones fuertes.

Senegal, por su parte, podría ser una de las grandes decepciones del Mundial. Los campeones de África (al menos sobre el césped) podrían quedar eliminados incluso ganando a Irak en la última jornada, ya que con tres puntos no se asegurarían pasar como las ocho mejores terceras.

Las cuatro posiciones de este grupo se decidirán en dos duelos a muerte en la última jornada, pero sobre todo, un duelo increíble entre dos de los grandes protagonistas de estos primeros días de Mundial: Haaland y Mbappé, dos killers que siguen la estela que dibuja Leo Messi.