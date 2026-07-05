Haaland siembra el pánico en Brasil

Preocupante la involución que ha protagonizado Brasil en las últimas décadas. Para quien llegó a disfrutar de la dupla Romário-Ronaldo, dos de los mejores'9' de la historia del fútbol, resulta llamativo que la Seleção dispute el Mundial 2026 sin un delantero centro de referencia, después de haber pasado, en las últimas ediciones, de Luis Fabiano a Fred, Gabriel Jesus y Richarlison. Ahora es Matheus Cunha quien lleva el dorsal '9' y quien se incorpora desde la segunda línea. Lo cierto es que está cumpliendo: su rendimiento es más que aceptable y suma tres goles.

Esta Seleção de Carlo Ancelotti es la que se preocupa por el delantero centro rival y no al contario. Es lo que ocurrirá hoy en el Brasil-Noruega (22.00 h, horario peninsular español), en el MetLife Stadium, en los octavos de final. Los vikingos no solo cuentan con Erling Haaland, sino también con su fiel escudero, el colchonero Alexander Sorloth, que en su selección juega abierto por la derecha.

Haaland anotó el gol de la victoria ante Costa de Marfil / Herrelandslaget

Brasil se aferra a Gabriel Magalhães, su 'anti-Haaland', que ha mantenido épicos embates con el noruego en los duelos entre Arsenal y City de las últimas temporadas. Para frenar a Erling, Carletto necesitará algo más. El papel defensivo del criticadísimo Casemiro, a quien el italiano rescató para la Seleção, será clave en las ayudas, porque el otro central brasileño, Marquinhos, tiene todas las de perder en los duelos cuerpo a cuerpo.

Haaland atraviesa un momento de forma espectacular, porque sus cinco goles los ha logrado en solo tres partidos, ya que, como el resto de los titulares, descansó ante Francia (1-4) en el encuentro que cerró la fase de grupos.

El otro quebradero de cabeza para Ancelotti es encontrar un relevo para Lucas Paquetá, que se rompió ante Japón y se ha despedido del torneo. Aunque la apuesta más natural es Danilo Santos, centrocampista del Botafogo, en las últimas horas ganó enteros la posibilidad de que Gabriel Martinelli, autor del gol del agónico triunfo contra los nipones, pueda ocupar esa posición jugando por dentro y Vinícius se abriría para dar amplitud ante la poblada defensa noruega.

Neymar Jr., para ratos

Ancelotti seguirá con la misma formación ofensiva. Desde que se lesionó Raphinha ante Haití, el extremo derecho es para el 'menino' Rayan, que se ha ganado la confianza de todos. Vinícius, que suma cuatro goles, seguirá siendo el estandarte de un equipo hecho para que él brille. Matheus Cunha seguirá siendo el '9' que no es un '9'.

Neymar Jr. en un entrenamiento de la Seleção en Nueva Jersey / CBF

En este escenario, a Neymar Jr. le tocará esperar. Empezará nuevamente desde el banquillo. Esta vez, dependiendo de cómo vaya el encuentro, Carletto le concederá minutos. En la idea del italiano, está para media hora y poco más, aunque en público haya dicho que confía ciegamente en su '10'.

La novedad es Raphinha

Raphinha, por su parte, que apareció en el entrenamiento del sábado con un nuevo look, ha sido convocado por primera vez desde que se lesionó el 21 de junio ante Haití. "Raphinha ha progresado muy bien. Claro que no está aún al 100%, pero está disponible para jugar algunos minutos y ser útil para el equipo", aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa.

"Estamos muy felices por su recuperación porque ha ido bien y de forma rápida", añadió Carletto, que aprovechó la ocasión para lanzar elogios al delantero del Barça, que ha sido muy criticado por la 'torcida' y la prensa canarinha: "Estamos hablando de un futbolista que es muy, pero muy importante para el equipo".

Raphinha aún no está para jugar / CBF

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli (Danilo Santos); Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Jr.

Noruega: Nyland; Pedersen (Fredrik Aursnes), Ajer, Torbjorn Heggem, Wolfe; Berge, Patrick Berg, Odegaard; Nusa, Sorloth y Haaland.