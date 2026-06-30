Haaland sentencia a Costa de Marfil y cita a Noruega con Brasil en octavos del Mundial

El duelo entre dos de las grandes revelaciones de este Mundial cayó del lado de Noruega. La selección de Ståle Solbakken derrotó por 2-1 a Costa de Marfil en un encuentro que dominaron los africanos y selló su clasificación para los octavos de final, donde se enfrentará a Brasil. Un hito histórico para los nórdicos, que superan por primera vez una eliminatoria mundialista.

El choque comenzó con un ritmo muy alto. Noruega trató de imponer su fútbol desde los primeros minutos y avisó pronto con un remate de cabeza de Haaland tras un centro desde la derecha que despejó la defensa marfileña. Sin embargo, Costa de Marfil respondió con personalidad y fue creciendo con el paso de los minutos. Diomande estuvo cerca de conectar un peligroso centro lateral y Bonny amenazó constantemente al espacio, mientras los africanos empezaban a inclinar el campo a su favor.

Costa de Marfil, una de las selecciones que más había sorprendido durante la fase de grupos, encontró profundidad por las bandas y empezó a generar las ocasiones más claras. Konan rozó el primer tanto con un disparo que golpeó en el lateral de la red y, poco después, Pépé obligó a la defensa noruega a despejar bajo presión tras un peligroso remate. Mientras tanto, Ødegaard apenas lograba entrar en contacto con el balón y Noruega sufría para salir de su campo.

Cuando mejor estaba el conjunto de Emerse Faé llegó el golpe inesperado. En el minuto 39, Antonio Nusa recibió en el vértice del área, dejó atrás a su marcador y dibujó un espectacular disparo con efecto que se coló por toda la escuadra de Fofana. Un auténtico golazo que castigó la falta de acierto africana. Antes del descanso, Haaland y Sorloth incluso pudieron ampliar la ventaja, aunque el 0-1 se mantuvo al llegar al intermedio.

Heroicos Haaland y Nyland

El guion apenas cambió tras el descanso. Costa de Marfil monopolizó la posesión y encerró durante muchos minutos a Noruega. Nyland se convirtió en el gran protagonista con varias intervenciones decisivas, especialmente en una doble ocasión en el minuto 55 y otra gran parada apenas dos minutos después. Haaland también tuvo que colaborar en tareas defensivas para despejar un saque de esquina, reflejo del asedio marfileño.

El premio para los africanos llegó finalmente en el minuto 74. Amad Diallo firmó una acción de enorme calidad: combinó en una pared, se perfiló hacia dentro y sacó un potente disparo imposible para Nyland que devolvía la igualdad al marcador y hacía justicia a lo visto sobre el césped. Sin embargo, la alegría duró poco. Noruega reaccionó y volvió a demostrar su enorme pegada. En el minuto 86, Patrick Berg filtró un pase perfecto al corazón del área y Haaland, con toda la calma del mundo, solo tuvo que empujar el balón para devolver la ventaja a los nórdicos.

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Costa de Marfil aún tuvo una última oportunidad en el descuento con un espectacular lanzamiento de falta de Diallo, pero Nyland volvió a lucirse con una intervención salvadora para evitar la prórroga y certificar una clasificación histórica para Noruega. Los nórdicos mantienen vivo su sueño en un Mundial en el que ya se han consolidado como una de las sorpresas del torneo, mientras que la aventura de Costa de Marfil llega a su fin tras caer con honor