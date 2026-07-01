Haaland resucita a Noruega, Mbappé destroza a Suecia, Aguirre sigue siendo el rey y España se va de Chattanooga

Tres selecciones se clasificaron para los octavos de final en una noche muy intensa con tres duelos y la llegada de España a Los Ángeles antes de enfrentarse a Austria.

NORUEGA – COSTA DE MARFIL 2-1: Haaland resuelve en el descuento y mete a Noruega en octavos

Erling Haaland volvió a aparecer en el momento decisivo. Con un gol suyo en los minutos finales, Noruega remontó y superó 2-1 a Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Dallas.

Haaland anotó el gol de la victoria ante Costa de Marfil / Herrelandslaget

Los escandinavos, de regreso en una cita mundialista tras 28 años de ausencia, se convirtieron en el primer equipo europeo en sellar su pase a octavos.

El conjunto nórdico se medirá a Brasil el domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

FRANCIA – SUECIA 3-0: Doblete de Mbappé y gol de Barcola certifican el pase galo a octavos

Francia no tuvo piedad de Suecia en el MetLife Stadium. Fue la goleada más contundente de estos dieciseisavos.

Kylian Mbappé anotó un doblete y ya suma seis goles en el torneo. Bradley Barcola completó el marcador tras una asistencia de Michael Olise, que lidera el reparto de asistencias con cinco.

Mbappé celebra con Olise / EFE

Los de Didier Deschamps dominaron de principio a fin, con un 71% de posesión en la primera mitad. En octavos les espera Paraguay, verdugo de Alemania en la tanda de penaltis.

MÉXICO 2-0 ECUADOR: El Tri manda con Quiñones y Jiménez

Una tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México obligó a retrasar el inicio del duelo en el Estadio Ciudad de México. Jugadores y árbitros esperaron en vestuarios mientras se cumplía el protocolo de seguridad de FIFA.

México - Ecuador, en imágenes / AGENCIAS

Una vez en marcha, el Tri no perdonó. Julián Quiñones abrió el marcador en el minuto 22. Raúl Jiménez amplió la renta al 31, tras una gran recuperación y una triangulación en ataque.

México llegó al descanso con ventaja de 2-0, en busca de ganar una eliminatoria mundialista por primera vez en 40 años y así fue.

LA ROJA DEJA CHATTANOOGA Y SE INSTALA EN LOS ANGELES

España abandona Chattanooga, la localidad de Tennessee que fue su campo base durante toda la fase de grupos. Allí se alojó en el Embassy Suites by Hilton y entrenó en las instalaciones de Baylor School.

Con el billete a dieciseisavos ya sellado como líder invicta del Grupo H, la Roja no volverá a la ciudad sureña.

El combinado de Luis de la Fuente se instala en Los Ángeles de cara a su debut en el KO ante Austria, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium. Llega como una de las grandes favoritas al título: nueve victorias, tres empates y solo cuatro derrotas en los 16 enfrentamientos previos entre ambas selecciones.

AGENDA DE MAÑANA, MIÉRCOLES 1 DE JULIO (hora española peninsular)

18:00 – Inglaterra – RD Congo (dieciseisavos de final, Estadio Atlanta)

22:00 – Bélgica – Senegal (dieciseisavos de final, Estadio Seattle)

02:00 (madrugada del 1 al 2 de julio) – Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina (dieciseisavos de final, Estadio San Francisco)