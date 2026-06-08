Haaland preocupa a Noruega: firma los peores números de un jugador en siete años

Erling Haaland es una estrella mundial consolidada, y gran parte de las aspiraciones de Noruega en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 pasan por sus botas. El delantero del Manchester City, vinculado en los últimos días al Real Madrid por la candidatura presidencial de Enrique Riquelme, no se acaba de aclimatar al tiempo de Norteamérica, y está recibiendo bastantes críticas en su país.

En el partido de este domingo ante Marruecos, el delantero noruego firmó los peores números de intervención de un futbolista desde 2019. En los 72 minutos que estuvo en el terreno de juego, Haaland tan solo tocó el balón en cuatro ocasiones, menos que cualquier otro jugador de fútbol profesional los últimos siete años.

Acorde a Sofascore, Haaland obtuvo una valoración de 6.5 sobre 10 en unas condiciones climáticas de 23º C.

Una de sus pocas intervenciones con el balón llegó en el minuto 34, cuando conectó un remate de cabeza tras un centro de Julian Ryerson, aunque su intento fue bloqueado por la defensa rival. Además, completó los dos pases que intentó durante el encuentro. En la segunda mitad, al 49’, logró controlar un envío de Andreas Schjelderup, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. Finalmente, fue sustituido en el minuto 72 por Jorgen Strand Larsen.

El delantero del Manchester City presenta unos registros extraordinarios con su selección, con 55 goles en apenas 50 partidos. Sin embargo, atraviesa una inesperada sequía goleadora, ya que no ve puerta desde noviembre del año pasado, cuando firmó un doblete frente a Italia en un encuentro de clasificación.

Desde Noruega se ha apuntado en los últimos días los problemas que tienen los jugadores de la selección para acostumbrarse a las condiciones climáticas.

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En el partido ante Marruecos, el autor del tanto noruego fue Martin Odegaard en el 75', que empató el tempranero gol de Brahim Díaz en el minuto 8 del choque.