MUNDIAL 2026
¿Haaland o Mbappé? El Grupo I busca rey
Noruega y Francia pelearán en un duelo de alto voltaje por la primera plaza del Grupo I. El delantero del City y el ariete del Madrid han 'mojado' en las dos primeras jornadas y suman los mismo goles: 4
¿Erling Haaland o Kylian Mbappé? El debate está más que servido. El Mundial volverá a situar frente a frente a dos de los delanteros más letales del planeta y dos de los futbolistas que mejor han arrancado este torneo. El ariete francés se estrenó con un doblete de bella factura ante Senegal, y el noruego respondió con otros dos goles frente a Irak.
En la segunda jornada, el jugador del Madrid volvió a sumar dos tantos a su cuenta, esta vez ante los Leones de Mesopotamia, mientras que Haaland hizo lo propio contra los Leones de Teranga. Dos bestias del gol a las que solo ha seguido el ritmo Vinicius, con los mismos goles, y un Leo Messi que se mantiene un escalón por encima del resto. El argentino es el máximo goleador del torneo, con cinco dianas.
Ahora llega el momento de la verdad. A partir de las 21:00 horas, en el Estadio Boston, Noruega y Francia se medirán cara a cara para decidir qué equipo termina en la primera plaza del Grupo I. Sobre el papel, la favorita es Francia, finalista en 2022 y campeona en 2018, pero si el 'Cyborg' está inspirado, Didier Deschamps tendrá motivos para preocuparse.
El propio Haaland reconoció que "seguramente ganarán ellos", pero los hombres de Stale Solbakken, liderados por el futbolista del City, pueden hacer daño a cualquiera. No obstante, será clave su capacidad para frenar a uno de los ataques más letales del torneo: Dembélé, Barcola, Doué u Olise destacan más allá de Mbappé.
Esta temporada, Haaland y Mbappé ya se vieron las caras en la Champions League, con victoria para el Real Madrid del ariete francés, pero el jugador del City quiere revancha. Es su debut mundialista y el regreso de Noruega al torneo tras 28 años de ausencia, y las cosas han empezado de forma inmejorable. Tumbar a Francia y a Mbappé, uno de los jugadores más determinantes en la historia reciente del torneo, sería un golpe sensacional.
Senegal e Irak: en busca de una goleada
Pero no será el único duelo del Grupo I. También hay alicientes en la parte baja de la tabla. A la misma hora, aunque en Toronto, Senegal e Irak se juegan sus opciones de seguir con vida en el Mundial. Ambos llegan contra las cuerdas después de dos jornadas en las que no han podido sumar ni un punto a su casillero, aunque todavía conservan la posibilidad de colarse entre los mejores terceros.
Los Leones de Teranga necesitan una goleada para dejar su gol average a cero (de momento, -3) y confiar en que los tres puntos sean suficientes para comprar un billete de última hora a dieciseisavos. En el caso de Irak, su diferencia de goles antes del partido es de -6, por lo que los Leones de Mesopotamia están virtualmente eliminados.
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