Ni Haaland ni Mbappé: la estrella del Noruega-Francia fue Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé es el líder de una Francia líder, que finalizó la fase de grupos con una convincente goleada ante la unidad B de Noruega. El 'Mosquito', el Balón de Oro, el bicampeón de la Champions y estrella del Paris Saint-Germain acalló a todos los críticos, a aquellos que le señalaron tras el partido frente a Senegal, especialmente en su propio país. Tres goles como tres soles en una primera mitad impoluta del exazulgrana, como impoluta fue la clasificación de Francia con nueve puntos. Si alguien tenía algún tipo de duda, la selección del gallo es la principal candidata a levantar la Copa del Mundo.

Privó Ståle Solbakken del duelo generacional. El Haaland-Mbappé que todo el mundo aguardaba. El seleccionador noruego rotó masivamente a su combinado, hasta diez futbolistas diferentes respecto a la goleada contra Irak. Clasificados ya para dieciseisavos, todo experimento es válido. Pero Francia es mucha Francia. Las dos estrellas bordadas en el escudo impresionan. También una delantera formada por Olise, Mbappé, Dembélé y Doué; para echarse a tiritar.

Dembélé dio una exhibición ante Noruega / Octavio Guzmán / EFE

'Hat-trick' exprés

Pues eso, ni 21 segundos tardaron los 'bleus' en amenazar. Error flagrante de Østigård, un sospechoso habitual el del Génova cuando se enfunda la camiseta de la 'landslaget', y el travesaño y Egil Selvik, portero nórdico, santigüándose ante la que se avecinaba tras el chut de Mbappé. La avalancha fue total y derivó pronto en el 0-1, el primero de Ousmane Dembélé. Recorte y derechazo del 'Mosquito' que petrificó a Selvik.

Sin la verticalidad característica, lenta en la elaboración, Noruega perseguía sombras bajo el sol asfixiante de Massachusetts. Aun así, los escandinavos se plantaban en un abrir y cerrar de ojos en el área de Maignan. Fútbol directo, tan de la Premier League pretérita, de la que se enamoró el país escandinavo con los Alfie Haaland -el padre de-, Solskjær o Tore André Flo. Jørgen Strand Larsen pudo equilibrar tras sonrojar a Upamecano con un control inverosímil, pero no conectó una volea precisa.

Selvik no tenía ni un segundo de tregua. Mbappé exigió al meta del Watford y acto seguido Dembélé volvió a picar. Si en el 0-1 había exhibido diestra, el ambidiestro por excelencia del panorama futbolístico actual sacó la zurda a relucir desde el balcón del área para colocarla junto a la cepa del poste. Gestito de 'Dembouz' a los críticos en la celebración, dedicado a los que reclamaban su suplencia desde Francia.

Aasgaard firmó el 1-2 de Noruega tras una finta exquisita a Upamecano / EFE

El saque de centro defendido por los de Guy Stéphan -seleccionador en ausencia de Deschamps- debería estudiarse en las escuelas de fútbol, pero para mal. Pasividad total y Aasgaard que se vio de pronto en la frontal. Eso sí, la finta del noruego a Upamecano debería ir acompañada con una cita con el traumatólogo. Sin tocar el balón, con un golpe de cintura, el del Bayern se echó a dormir. 1-2 para los de Solbakken.

Toque de atención para los galos, reconducido por Stéphan tras la pausa para la hidratación y por Ousmane Dembélé, con ganas de hacer historia en este Mundial. Y la hizo. Varias pisaditas en el interior del área, Bjørkan que no sabía por dónde le venían los tiros, y otro zurdazo para el recuerdo del segundo 'hat-trick' más rápido de la historia de los mundiales.

Penalti fallado

En un monólogo total y absoluto 'bleu', Noruega tuvo sus momentos para asomar la cabeza. Uno de ellos, al inicio del segundo tiempo. Penalti de manual de Théo Hernández sobre Oscar Bobb, que Larsen telegrafió a Maignan. Se venció a su izquierda el portero del Milan y acertó.

Larsen se lamenta tras el penalti fallado / EFE

La efervescencia del primer tiempo se disipó. Francia se acomodó y, en Noruega, Solbakken siguió sacando teóricos suplentes. El seleccionador nórdico hizo debutar a todos sus jugadores de campo. Un reconocimiento a un grupo que estará en unas eliminatorias mundialistas por segunda vez en su historia. Doué puso el cuarto sobre la bocina con un remate franco de cabeza en el 94'.

Así ha quedado el Grupo I del Mundial 2026