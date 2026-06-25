'El Haaland marroquí' no baja el ritmo y certifica el acierto del Bayern

El Bayern de Múnich supo moverse rápido en el mercado y ató el fichaje de Saibari antes de arrancar el Mundial. Los bávaros se habrán ahorrado una serie de millones, ya que el inicio de Copa del Mundo del delantero nacido en Terrassa es espectacular: tres tantos en tres encuentros.

Su última víctima fue Haití. Marruecos necesitaba una victoria para buscar la primera plaza, pero finalmente quedó segundo por la diferencia de goles. Eso sí, una vez más Saibari se convirtió en la referencia ofensiva de los 'Leones del Atlas'. El delantero volvió a aparecer en el momento oportuno para marcar por tercer partido consecutivo y confirmar un arranque de torneo sobresaliente. Antes ya había visto puerta frente a Brasil y Escocia, completando un pleno goleador que pocos futbolistas pueden presentar a estas alturas de la competición.

Los números le sitúan entre los grandes protagonistas del Mundial. Saibari suma tres goles y se mantiene en la pelea por la Bota de Oro junto a algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional. Lionel Messi lidera la clasificación con cinco tantos, mientras que Erling Haaland, Vinicius Junior y Kylian Mbappé acumulan cuatro. El atacante marroquí comparte escalón con Jonathan David y se encuentra a una sola diana del segundo grupo de perseguidores.

Más allá de los goles, Saibari está dejando huella por su influencia en el juego de Marruecos. Está participando en la construcción de las jugadas, atacando los espacios con inteligencia y ofreciendo soluciones constantes entre líneas. Su capacidad para aparecer desde la segunda línea o para ocupar posiciones de delantero se está convirtiendo en un problema difícil de resolver para las defensas rivales. .

Su crecimiento no ha pasado desapercibido en Europa. De hecho, el Bayern de Múnich llevaba tiempo trabajando en la operación y decidió acelerar antes del Mundial para evitar una subasta que amenazaba con disparar el precio. El acuerdo entre las partes quedó muy avanzado semanas atrás y, salvo giro inesperado, el futbolista pondrá rumbo al Allianz Arena por una cifra cercana a los 55 millones de euros. Una cantidad importante, pero que, viendo lo caro que se paga el gol y lo que suben los futbolistas tras buenas actuaciones en los Mundiales... Parece que acertaron de lleno.

En Alemania observan con satisfacción cómo su futura incorporación gana valor partido tras partido. Cada gol de Saibari refuerza la sensación de que el Bayern se adelantó a sus competidores. Si el Mundial suele ser un escenario capaz de multiplicar cotizaciones, el conjunto bávaro actuó antes de que la competición arrancara y evitó que la puja se disparara todavía más.

Mientras tanto, Marruecos sigue avanzando en el torneo con la ilusión de repetir o incluso superar la histórica actuación firmada en Qatar 2022. Y buena parte de sus aspiraciones pasan por mantener el acierto de un Saibari que atraviesa el mejor momento de su carrera tras deslumbrar en Holanda.