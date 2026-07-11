Haaland y Kane, el duelo que puede romper los cuartos entre Noruega e Inglaterra

Puede parecer un análisis simplista, pero buena parte de las miradas del duelo de este sábado (23:00h) entre Noruega e Inglaterra estarán puestas en sus respectivos delanteros. Harry Kane liderará una vez más el ataque inglés, mientras que Erling Haaland será la gran, a veces parece la única, referencia ofensiva del conjunto noruego.

Evidentemente, ambas selecciones son mucho más que sus respectivos '9', pero el fútbol suele reducirse a una máxima inapelable: gana quien marca más goles. Y en ese apartado, pocos delanteros ofrecen tantas garantías como Harry Kane y Erling Haaland.

El atacante del Bayern de Múnich, que viene de completar una temporada prácticamente impecable con el conjunto bávaro, ha prolongado su excelente estado de forma en el Mundial. Suma ya seis goles en el torneo y transmite la sensación de que todavía no ha dicho su última palabra.

Ruido sobre su futuro

Por si fuera poco, el capitán inglés no se ha visto afectado por el ruido mediático que ha rodeado su futuro en las últimas semanas. Durante el Mundial salió a la luz el interés del FC Barcelona por hacerse con sus servicios, pero Kane ha demostrado separar a la perfección las especulaciones del rendimiento sobre el césped. Su única prioridad es ayudar a Inglaterra a pelear por el título, mientras que su futuro (todo apunta a que seguirá en el Bayern de Múnich) quedará aparcado hasta la conclusión del torneo.

También han sido semanas especialmente movidas para Erling Haaland fuera de los terrenos de juego. Su nombre llegó a colarse incluso en la carrera por la presidencia del Real Madrid, después de que Enrique Riquelme asegurara que existía un supuesto pacto para que el delantero noruego fichara por el conjunto blanco si él resultaba elegido. Un escenario que, al menos por ahora, ha quedado completamente descartado tras la reelección de Florentino Pérez.

Haaland y su 'otro país'

Ya en lo estrictamente futbolístico y centrando el foco en el Mundial, Haaland está respondiendo a las enormes expectativas depositadas sobre él. El delantero noruego se ha consolidado como la gran referencia ofensiva de su selección y está marcando las diferencias cuando más se le necesita. Aunque no es un futbolista que participe constantemente en el juego ni requiera un elevado número de intervenciones para hacerse notar, su impacto en el área es incuestionable.

Además, será un partido especialmente significativo para Erling Haaland, que tendrá enfrente al que bien podría considerarse su 'otro país'. El delantero nació en Leeds, reside actualmente en Inglaterra y defiende los colores del Manchester City, uno de los grandes referentes de la Premier League. Sin embargo, esos vínculos quedarán a un lado cuando el balón eche a rodar. Para un competidor como Haaland, el único objetivo será liderar a Noruega hacia las semifinales, aunque para ello tenga que dejar en la cuneta al país que también forma parte de su historia.

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