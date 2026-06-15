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MUNDIAL 2026

Haaland: "Lo de Guardiola no es normal"

El delantero noruego se rinde al exentrenador del Manchester City antes de debutar en el Mundial y cumplir "un sueño"

Pep Guardiola y Erling Haaland, en una imagen de archivo

Pep Guardiola y Erling Haaland, en una imagen de archivo / EFE

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Jordi Carné

Jordi Carné

28 años después, Noruega vuelve a una Copa del Mundo. El equipo escandinavo debutará este miércoles 17 de junio a las 00.00 horas (CEST) y Erling Haaland, su gran estrella, ha concedido una entrevista en el 'Daily Mail' en la que, además de manifestar sus ganas para jugar contra Irak y aceptar la presión que tiene en la gran cita futbolística, también ha elogiado al que ha sido su entrenador en el Manchester City en las últimas cuatro temporadas: Pep Guardiola.

"No es normal. Miren su historial, no es normal. En Barcelona, en el Bayern, en el City, la forma en que juegan sus equipos, todos los récords y trofeos. Pero para mí también es como él trabaja día a día. Los detalles, la forma en que mejora a los jugadores. Él hace que todos sean mejores. Eso es lo más importante", ha declarado Haaland.

El atacante de 25 años ha catalogado como "una sensación increíble" y "un sueño" la posibilidad de jugar su primer Mundial. "Es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo... No puedo esperar al debut. Como cualquier otro fan, he crecido viendo el Mundial con mis familiares y amigos por televisión. Ahora es diferente porque seré parte de ello. Es lo que siempre había soñado", ha añadido.

Aunque el combinado dirigido por Stale Solbakken está encuadrado en el grupo de la muerte de la Copa del Mundo, integrado también por Francia, Senegal y la propia Irak, pero confía en él y sus compañeros: "Tenemos un gran grupo de jugadores que han pasado juntos, así que nos conocemos muy bien y disfrutamos jugando juntos. Eso es importante. Noruega no se ha clasificado durante mucho tiempo, así que tener la oportunidad de representar a tu país en una Copa del Mundo es especial".

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"La gente espera cosas de nosotros y de mí. Eso es normal. Solo me concentro en mi trabajo y trato de cumplir”, ha sentenciado.

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