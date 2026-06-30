Haaland contra Diomandé: duelo por todo lo alto en Dallas

Menudo partidazo nos ha regalado en dieciseisavos el cuadro del Mundial. Dos selecciones que presentan propuestas muy atractivas se verán las caras entre sí a las siete de la tarde: Noruega y Costa de Marfil, equipos verticales a los que les encanta ir a atacar y que cuentan con grandes nombres en el último tercio del campo.

Cualquier cosa que no sea un partido lleno de ocasiones para ambos conjuntos será una sorpresa. Tanto Noruega como Costa de Marfil llegan tras quedar segundos con 6 puntos en sus respectivos grupos.

Haaland llega en racha y descansado

Noruega tiene la gran suerte de contar en sus filas con uno de los mejores jugadores del mundo, que además ha llegado muy inspirado a Norteamérica: Erling Braut Haaland. El inconfundible delantero del Manchester City ya ha demostrado su olfato goleador marcado cuatro goles y llega descansado a las rondas decisivas, pues no disputó ningún minuto en la derrota por 4 a 1 frente a Francia debido a las rotaciones masivas del seleccionador Solbakken. Haaland cuenta con un registro goleador de otro planeta: 59 goles en 52 partidos con Noruega.

Al delantero del City le acompañan grandes jugadores por las bandas: Alexander Sørloth, a quien estamos acostumbrados a ver en el Atlético como delantero centro, ocupa la banda derecha, en la que por ahora no se le ha visto nada interesante, y por izquierda se sitúa Antonio Nusa, compañero de Diomande en el Leipzig.

Noruega también cuenta con Ødegaard en el centro del campo, quien ya ha repartido dos asistencias este Mundial. Los vikingos tendrán la baja de Ryerson, el lateral diestro, quien se pierde el encuentro por una lesión en el muslo.

Diomandé lidera una joven generación con hambre de victoria

Costa de Marfil cuenta con una de las mejores generaciones de su historia. Ya han logrado una mejor actuación que la comandada por Drogba y los hermanos Touré, quienes lograron parar una guerra civil tras clasificarse al Mundial de 2006, pero nunca pasar de la fase de grupos.

Con tan solo 19 años, Yan Diomande lidera a una selección marfileña que es la más joven del torneo, con un promedio de edad de 25,8 años. El actual jugador del Leipzig ha llamado la atención esta temporada por la grandísima calidad que tiene a la hora de regatear a sus rivales y para crear ocasiones de peligro con una facilidad únicamente al alcance de los mejores jugadores del mundo. Eso sí, su aportación numérica por ahora es escasa, apenas una asistencia, pero nadie duda de que el jugador pretendido por media Europa, y cada vez más cerca del PSG, puede aparecer en cualquier momento.

Diomande, en el duelo de Costa de Marfil ante Alemania / EFE

Eso sí, Diomande no es el único peligro que tienen 'los elefantes' en ataque. Le acompañan el extremo izquierdo del Manchester United Amad Diallo y el delantero del Villarreal Nicolas Pepé, que llega a dieciseisavos tras anotar los dos goles de la victoria ante Curazao. Por si no fuese suficiente, Costa de Marfil tiene también talento en el centro del campo, con Kessié y el joven Inao, que maravilló con su actuacion frente a Alemania, y también en defensa, con Kossonou y Ousmane Diomande, central del Sporting, quien entrará en el once tras la lesión de Singo.

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Quién habría dicho hace cuatro años, cuando ninguna de las dos selecciones viajó a Qatar, que un Noruega-Costa de Marfil iba a ser un partido lleno de jugadores de clase mundial que generase tanta expectación. Los dos países que quieren aprovechar su gran momento futbolístico, de los cuales solo uno puede quedar vivo. Tiene pinta de que, caiga quien caiga, morirá matando.