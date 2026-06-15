Gyökeres, Isak, la 'ley del ex' y el chip del balón aplastan a Túnez

Suecia ya carbura incluso sin pisar el acelerador. Goleada ante Túnez (5-1), participación letal de la dupla Alexander Isak-Viktor Gyökeres y liderato de grupo. Fueron tres los fallos de los tunecinos, dos del guardameta y uno del capitán, todos ellos aprovechados por un combinado nórdico con mucha pólvora arriba que terminó arrollando con goles de su dupla, un doblete de Ayari y otro tanto de Svanberg, validado gracias a la tecnología del chip incrustado en el balón.

Impulsada el potencial ofensivo que equilibra todas sus carencias, Suecia se sintió -y demostró ser- superior a Túnez sobre el verde. La dupla Gyökeres e Isak marcó las diferencias ante un combinado africano sin ese factor desequilibrante en su plantilla. Sin embargo, el primer gol no llevó la firma ni del Arsenal ni del Liverpool, sino la del Brighton.

Ley del ex

Sería Yasin Ayari quien desequilibraría la balanza a los siete minutos aprovechando una serie de errores del rival. De raíces tunecinas -cuenta con la doble nacionalidad y toda su familia por parte de padre nació en Túnez-, el mediocentro sueco cumplió con la 'ley del ex' y dio el primer zarpazo con un disparo desde fuera del área, aprovechando que el guardameta se encontraba lejos de su portería tras un balón largo hacia Isak y un disparo taponado a Gyökeres (1-0).

Yasin Ayari celebra el primer gol de Suecia ante Túnez en el Mundial / Europa Press

Llevaba tiempo Túnez siguiéndole la pista a Ayari y tratando de convencerle para que debutase con su selección, pero siempre optó por representar a su Suecia nativa y, casualidades del fútbol, su debut goleador en un Mundial llegó ante su 'otro' país. Pidió perdón nada más marcar, lógicamente, en una imagen muy curiosa tratándose de un Mundial y de una competición de selecciones.

Isak no falla; la defensa, sí

Había demostrado hasta entonces muy poco Túnez, con un único disparo desviadísimo de Saad y un mano a mano fallado por Slimane en claro fuera de juego. Casi nada en ataque y muy floja en defensa. Suecia ampliaría distancias a la media hora, en una transición perfecta de Isak, que galopó por la banda a campo abierto y que definió al palo largo (2-0). Pudo hacer más el portero, a quien el balón le pasó por encima de su mano.

Isak marcó el segundo gol de Suecia ante Túnez / X

Pero si algo caracteriza a Suecia es lo descompensada que está su plantilla. Apenas había llegado Túnez con peligro, sin un solo disparo a portería que contabilizar, hasta que Omar Rekik recortó distancias al borde del descanso rematando de cabeza un centro de Hannibal. Primer remate a puerta, primer gol (2-1).

Gyökeres se une... y el chip del balón, también

Y si en la primera mitad quedó señalado el guardameta tunecino Chamakh, en la segunda saldría retratado el capitán Skhiri. Como último hombre y pese a recibir de su portero totalmente solo, se durmió en zona de castigo, Isak le robó el esférico y se lo regaló a Gyökeres, que no perdonó a placer en el mano a mano para sentenciar la victoria sueca (3-1).

Se desató entonces el combinado de Graham Potter, con su dupla buscando engordar estadísticas. Siempre sin éxito, ese que sí tuvo Svanberg para marcar el cuarto (4-1) cuando tan solo llevaba... ¡dos segundos en el campo con el balón en juego!

Ingresó al verde en una falta a favor y remató de primeras tras un ligerísimo toque de Isak que le habilitó. El VAR utilizó por primera vez en la historia la tecnología implementada dentro del esférico y dio por válido el gol, previamente anulado por el colegiado principal al no haber advertido que el '9' había rozado el balón. El 'chip' demostró que sí hubo contacto y el gol subió al marcador, como también la manita definitiva de Ayari, en su doblete particular (5-1).