Ni Gyökeres ni Isak: Brian Brobbey, el 'Animal' de Ronald Koeman

Todo buen equipo que se precie y quiera competir, especialmente en un torneo corto como la Copa del Mundo, debe tener un portero sólido y un delantero que las enchufe. Los caminos del gol son inescrutables, pero el premio siempre es el mismo.

Atacantes los hay de todo tipo, del filigranero, al ratón de área, esa especie de '9' que se pertrecha en la zona de castigo y que se pierde fuera de ella. A ese segunda variante responde Brian Brobbey, un 'killer' de los de toda la vida y que demostró en el Países Bajos-Suecia que su mejor virtud es saber estar cómo y dónde se le requiere.

Sin alardes, sin florituras, enarbolando la bandera del pragmatismo, Brobbey enseñó que sus características son la potencia y el buen posicionamiento, por algo le apodan el 'Animal'. En el 1-0 neerlandés, descolgó el balón del cielo con un toque poco ortodoxo y salió espiritado hacia el área para aprovechar el centro al área de Gakpo. Exuberancia física y anticipación al servicio de la 'Oranje'. El segundo respondió a los mismos parámetros, porque allí estaba el delantero del Sunderland para reciclar un centro tenso de Dumfries. Ni plasticidad ni esteticismo, Brobbey se lanzó al barro para meter la puntera y desviar lo suficiente para superar a Nordfeldt.

Koeman confía en él

Este joven 'killer', de 24 años y con un valor de mercado de 30 millones de euros, ha encontrado en Ronald Koeman a algo más que un entrenador. La leyenda azulgrana le hizo debutar con la 'Oranje' cuando empezó a destacar en el Ajax y redobló la apuesta al llamarlo entre los convocados para la cita mundialista. Se la jugó Tintín contra las críticas y los números de Brobbey, que venía de firmar una temporada bastante discreta en el Sunderland inglés: siete goles y una asistencia en 32 partidos de la Premier League.

Ronald Koeman, durante el Países Bajos - Suecia. / SAM WASSON / EFE

Sus flojos registros en Inglaterra contrastan con su aportación cuando se enfunda la 'Oranje'. Como decíamos, Koeman fue el artífice de su estreno como internacional, que no llegó hasta octubre de 2023 en un duelo frente a Grecia clasificatorio para la Eurocopa 2024. Brobbey había sido convocado con anterioridad, pero nunca había tenido la posibilidad de pisar el campo. El primer gol no llegó hasta un año después, en noviembre de 2024, en la Nations League y frente a Bosnia.

El Mundial ha acabado coronando a Brobbey y dando la razón a Koeman. A base de persistir ha llegado el éxito y un doblete que silencia las siempre voces críticas del entorno del combinado de los Países Bajos. Un 5-1 para reivindicarse a nivel individual y colectivo.