Gvardiol se deja querer por el Real Madrid: "Claro que jugaría allí"

El joven central croata es una de las revelaciones del Mundial "El Real Madrid es el club más grande del mundo, así que quién sabe... quizá algún día pueda jugar allí. Me gustaría, sí", dijo

Bosko Gvardiol es uno de los nombres propios del Mundial. El joven central de Croacia, que juega con una máscara caractéristica en la cita qatarí, es una de las revelaciones del torneo.

Y después de los rumores que le han vinculado al Real Madrid en las últimas fechas, el actual jugador del RB Leipzig se pronunció con claridad tras el encuentro de Croacia ante Bélgica. "El Real Madrid es el club más grande del mundo, así que quién sabe... quizá algún día pueda jugar allí. Me gustaría, sí", señaló.

Real Madrid y Chelsea parecían hasta ahora los clubes más interesados en hacerse con el balcánico, pero sus preferencias parecen claras.

En Chamartín está además Luka Modric, capitán y referencia en su selección: "Luka no tiene que decirme nada del Real Madrid, no hace falta. Yo ya lo sé todo, sé que es el club más grande del mundo y lo importante que es estar vinculado a un equipo así", explicó el zaguero.

Gvardiol habló cuando todo apuntaba a la posibilidad de un Croacia-España en octavos, con su compañero en Leipzig Dani Olmo enfrente: "Todavía no he hablado con Dani, pero estoy seguro de que hablaremos estos días y me hará algunas bromas. Si tuviera que escoger a un jugador español para que no tocase mucho la bola sería a él. Sé muy bien de lo que es capaz, se lo bueno es porque jugamos juntos. Es más peligroso cuando tiene la pelota en su poder y consigue dar un pase entre líneas".