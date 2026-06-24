Gustavo derriba la Puerta: la revelación del Mundial es colombiana

Ocho años era mucho tiempo para la selección Colombia sin vivir un Mundial. La espera tuvo fin el 17 de junio, ante Uzbekistán, partido que contó con una exhibición de Daniel Muñoz. El lateral cafetero repitió su aporte como artillero para la segunda fecha, ante la RD Congo, y con sus dianas Colombia se apunta ya seis puntos que la tienen clasificada a la siguiente fase del certamen de Norteamérica.

Daniel Muñoz, celebrando su gol / EFE

Es Muñoz una mina de oro para el cuadro cafetero así como para el Crystal Palace, club con el que brilla desde hace un par de temporadas. Sin embargo, si hay un jugador del equipo de Méstor Lorenzo que esté siendo determinante para estos triunfos, aunque sin tanto ruido, ese es Gustavo Puerta.

No sorprenderá a los aficionados del Racing de Santander, que siguieron atentamente su excelsa temporada en El Sardinero hasta volver a Primera, pero para el público en general Puerta es una de las grandes, sino la gran revelación del certamen.

Muy bien contra Uzbekistán y quizá mejor contra la RD Congo, Puerta actuó en la medular cafetera junto a Jefferson Lerma y, entre ambos, cerraron cada puerta que intentaba abrir el equipo de Desabre.

Ocho duelos defensivos ganó en total el centrocampista de 22 años, además de una intercepción clave y tres contribuciones defensivas que ayudaron a los suyos a cuidar la diana de Muñoz. En ataque, a su vez, Puerta también está siendo determinante con su precisión: más del 90% de pases precisos tiene el nacido en La Victoria, casi la mitad de ellos en campo rival, y hasta se animó con cinco tiros en total, dos de ellos a puerta.

Se metió por la 'ventana'

A la convocatoria final de 26 de Néstor Lorenzo, Gustavo Puerta logró casi 'colarse' como uno de los últimos llamados. Desde la Copa América, el puesto de doble pivote en la medular pertenecía a Lerma y su compañero de fórmula, Richard Ríos, volante ahora del Benfica. Sin embargo, la gran campaña firmada por Gustavo resultó imposible de ignorar para Néstor Lorenzo, quien decidió incluirle en el corte y, además, darle minutos en los amistosos previos al torneo, donde Puerta mostró que podía ganarle el pulso a Richard. Y así fue.

Fichado por el Racing desde el Leverkusen en 2025 a cambio de 3,5 millones de euros, Puerta ya fue capital en el ascenso de la entidad cántabra, disputando 32 encuentros en la temporada. Saben los de Santander que tienen una joya entre manos.

Noticias relacionadas

Su Colombia lidera, tras dos jornadas, el grupo que comparte con Uzbekistán, RD Congo y Portugal, este último su rival para la última jornada de la fase. De conseguir solo un empate, los cafeteros estarán en la próxima ronda como dueños de la primera plaza, logro que consiguen con un gran aporte del volante vallecaucano.