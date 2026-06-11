La imagen compartida por Lamine Yamal horas antes del inicio del Mundial 2026 muestra un edit en blanco y negro de una camiseta con el número 19.

El 1 corresponde a la primera camiseta que llevó Leo Messi en un mundial con la selección argentina, mientras que el 9 pertenece a la camiseta actual de la selección española que viste el extremo del Barça.

La composición sugiere un diálogo entre dos generaciones, un puente entre el debut de uno y la despedida del otro.

Un gesto cargado de significado

El edit se interpreta como un homenaje directo al futbolista argentino, que afronta probablemente su último Mundial.

El guiño de Lamine Yamal a Messi antes del mundial / Archivo

Para Lamine, en cambio, este será el primero. La imagen funciona como un reconocimiento al legado de Messi y, al mismo tiempo, como una declaración de identidad: el relevo generacional ya está aquí.

El simbolismo del número 19

El número 19 une dos momentos históricos. Para Messi, representó el inicio de una carrera legendaria. Para Lamine, simboliza el comienzo de un camino que ya despierta expectativas globales.

La elección del edit refuerza la idea de continuidad, respeto y admiración entre dos futbolistas separados por casi dos décadas.

Mientras Messi encara un torneo que podría cerrar su etapa en la élite internacional, Lamine se prepara para vivir su primera Copa del Mundo.

La publicación llega en un momento de máxima atención mediática y confirma la madurez comunicativa del jugador español, consciente del peso simbólico de cada gesto.