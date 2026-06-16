Guillermo Ochoa se retirará tras el Mundial: "El fútbol ya no tiene ningún significado para mí"

Una de las grandes figuras del fútbol mexicano ha decidido poner punto final a su carrera. Guillermo Ochoa, a sus 40 años, anunció que dejará los terrenos de juego después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cerrando así una etapa histórica con la selección de México.

En un vídeo publicado en el canal oficial de 'YouTube' de la FIFA, dentro de la serie 'Letters that unite' (Letras que unen), el guardameta explicó la importancia que ha tenido el combinado nacional en su trayectoria: "La selección mexicana siempre ha sido mi guía, tanto en mi carrera como en mi vida. No puedo imaginar mi carrera sin ella. Ahora que mi aventura con la selección ha terminado, el fútbol ya no tiene ningún significado para mí".

Ochoa, que ejerció como tercer portero de “El Tri” en este torneo, se despidió con gratitud por todo lo vivido: "Disfruté cada momento que pasé aquí. Lo di todo. Me voy en paz, con la frente en alto y muy orgulloso de haber vivido esta experiencia".

Con su retirada, México pierde a uno de sus referentes más reconocidos de las últimas décadas: "No le veo sentido a seguir jugando sin la selección nacional".

Guillermo Ochoa, quien cumplirá 41 años el próximo 13 de julio empezó su andar con la selección mexicana en diciembre del 2005.

Asistió a su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 como suplente de Oswaldo Sánchez, algo que repitió en Sudáfrica 2010, como respaldo de Óscar Pérez.

En su primer Mundial como titular en Brasil 2014, en el que debutó en la victoria contra Camerún, impactó al mundo con una gran actuación ante la selección anfitriona que le valió a México un empate sin goles.

Se mantuvo como indiscutible bajo los tres postes en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Para esta Copa del Mundo, Javier Aguirre lo convocó gracias a su amplia experiencia que ha servido como apoyo para el debutante Raúl Rangel, quien fue titular en la inauguración ante Sudáfrica del jueves pasado.

“El hecho de conseguir estar aquí es gracias al apoyo y respaldo de mi familia, sin ellos no lo habría logrado. Esto es algo que desde pequeño tienes que decidir y sacrificar. Hay muchas cosas que uno se pierde. Es una espiral de 22 o 23 años, de poco tiempo para la familia”, detalló Ochoa entre los sacrificios que ha tenido que hacer por el fútbol.

El veterano, quien ayudó a México a obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, levantó seis Copa Oro con la selección absoluta y una Liga de Naciones de Concacaf.

A nivel clubes debutó con el América, equipo con el que se convirtió en ídolo, luego saltó al Ajaccio de la liga francesa para convertirse en el primer guardameta mexicano en jugar en Europa.

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También defendió los colores del Málaga y Granada, en España; Estándar de Lieja, de Bélgica; Salernitana, de Italia; AVS Futebol, de Portugal; y AEL Limassol, de Chipre.