Guillem Navarro, experto en derecho deportivo, sobre el Mundial: "La FIFA no puede permitir que una frontera decida quién juega un Mundial"

El Mundial de 2026 arranca en pocos días y uno de los focos de tensión más delicados ya amenaza con trasladarse directamente al terreno deportivo. La selección de Irán continúa teniendo dificultades para obtener los visados necesarios para entrar en Estados Unidos, una situación que ha reabierto el debate sobre el choque entre la soberanía de un país anfitrión y el derecho de participación de una selección clasificada para disputar la Copa del Mundo.

El contexto geopolítico entre Washington y Teherán, marcado desde hace años por fuertes tensiones diplomáticas y militares, añade todavía más complejidad a un torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. En este escenario, Guillem Navarro, asociado de RocaJunyent y experto en derecho deportivo, analiza para SPORT las implicaciones legales de un conflicto que podría convertirse en uno de los mayores desafíos institucionales para la FIFA en los últimos años.

"Desde el punto de vista jurídico, el punto de partida es incómodo, pero claro: la FIFA no puede ordenar a Estados Unidos que admita a una delegación extranjera en su territorio", explica Navarro. El especialista recuerda que el control migratorio "forma parte del núcleo duro de la soberanía estatal" y que la legislación estadounidense permite incluso suspender la entrada de ciudadanos extranjeros si se considera que puede afectar a los intereses nacionales.

Estados Unidos no puede organizar un Mundial como si no hubiera adquirido obligaciones previas Guillem Navarro — experto en derecho deportivo

Sin embargo, Navarro subraya que aceptar la organización de un Mundial implica también asumir compromisos concretos con la FIFA. "Estados Unidos no puede organizar un Mundial como si no hubiera adquirido obligaciones previas", sostiene. En ese sentido, recuerda que en los documentos oficiales vinculados a la candidatura del Mundial 2026 se incluía expresamente el compromiso de "simplificar los procedimientos de visado" y garantizar que "ningún trámite pudiera aplicarse de forma discriminatoria".

Ahí aparece el verdadero núcleo jurídico del caso iraní. "La cuestión no es si Irán merece simpatía política ni si Estados Unidos debe renunciar a controles de seguridad", apunta. "El problema es si una selección que ha obtenido su clasificación sobre el terreno de juego puede acabar excluida de facto por retrasos administrativos o bloqueos migratorios".

Lo que no puede permitir la FIFA es que una frontera termine decidiendo indirectamente quién disputa un Mundial Guillem Navarro — experto en derecho deportivo

El experto considera especialmente importante diferenciar este escenario de precedentes recientes como la exclusión de Rusia tras la invasión de Ucrania. "Si la FIFA quiere sancionar a una federación, debe hacerlo de forma expresa, motivada y conforme a sus reglamentos", afirma. "Lo que no puede permitir es que una frontera termine decidiendo indirectamente quién disputa un Mundial".

Navarro cree que la FIFA debe actuar en varios frentes de forma simultánea. El primero pasa por exigir garantías operativas claras a los tres países anfitriones para asegurar la entrada de jugadores, técnicos y miembros federativos. Además, considera clave aprovechar el formato compartido del torneo. "Canadá y México ofrecen una válvula de escape logística para reubicar partidos si Estados Unidos mantiene restricciones", señala.

El abogado de RocaJunyent también insiste en la importancia de construir desde ahora un "registro probatorio riguroso" con todas las solicitudes, retrasos y posibles denegaciones de visados. Ese material podría resultar decisivo si la FIFA termina emprendiendo acciones disciplinarias o contractuales frente al país anfitrión.

Por último, Navarro advierte del enorme riesgo reputacional que afronta el torneo si el conflicto escala durante la competición. "La FIFA debe mantener una posición estrictamente neutral y centrada únicamente en las garantías de participación y no discriminación", concluye. De lo contrario, considera que el Mundial podría quedar "contaminado por una percepción de sanción política encubierta" que afectaría directamente a la credibilidad del campeonato.