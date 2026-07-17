Guardiola tenía que ser el seleccionador de Inglaterra en el Mundial

¿Qué habría pasado si Pep Guardiola hubiera dirigido a Inglaterra, y no Thomas Tuchel, durante el Mundial de 2026? Esta es la pregunta que ronda en la Federación Inglesa de Fútbol tras todo lo sucedido con el seleccionador alemán, elegido en 2024 para relevar a Lee Carsley, que ejerció como interino desde la salida de Gareth Southgate después de la Eurocopa.

Tras Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello, Tuchel se convirtió en el tercer extranjero en dirigir a los 'Three Lions'. Llegaba avalado por su trabajo en el Chelsea, con el que conquistó la Champions League en 2021. Sin embargo, nunca fue la primera opción de Inglaterra, porque la Federación tenía entre ceja y ceja a Pep Guardiola.

Pep Guardiola dejó el Manchester City el pasado mes de mayo / EFE

Esta es la información que ha desvelado 'The Athletic' después de la bochornosa eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial. No por el resultado, un 1-2 ante Argentina, sino por la manera en que dejó escapar el triunfo. Inglaterra ganaba por 1-0 y estaba a pocos minutos de regresar a una final mundialista, pero entonces apareció la versión más conservadora de Tuchel: retiró a varios jugadores ofensivos, llegó a acumular hasta seis defensas sobre el terreno de juego y acabó perdiendo el encuentro en un acto de cobardía táctica que será recordado en la historia del torneo.

A los aficionados ingleses les dolerá especialmente este desenlace porque, según la misma fuente, las posibilidades de que Pep Guardiola hubiera dirigido al equipo en este Mundial eran más que reales. Tanto es así que el técnico de Santpedor habría alcanzado en 2024 un acuerdo verbal con la Federación Inglesa para convertirse en seleccionador.

Las conversaciones estaban muy avanzadas y existía un entendimiento para que Pep asumiera el proyecto inglés, pero el entrenador cambió de opinión y decidió renovar su contrato con el Manchester City. Inglaterra tuvo que reaccionar y eligió a Thomas Tuchel. El alemán fue anunciado oficialmente el 16 de octubre de 2024 y comenzó a trabajar el 1 de enero de 2025 con una misión muy clara: conquistar el Mundial.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reclamando una jugada del partido ante Argentina / EFE

La apuesta parecía razonable. Tuchel había ganado la Liga de Campeones y acumulaba experiencia en clubes como el Chelsea, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Además, después de completar una clasificación impecable, la Federación Inglesa amplió su contrato en febrero de 2026 para garantizar su continuidad hasta después de la Eurocopa de 2028. Sin embargo, todo cambió en la semifinal del Mundial.

Tuchel convirtió a una de las selecciones con mayor talento ofensivo del campeonato en un equipo pequeño, asustado y obsesionado con defender su propia área. La decisión provocó desconcierto incluso entre algunos futbolistas ingleses, además de recibir duras críticas por parte de voces autorizadas del país.

Nadie puede asegurar que Inglaterra hubiera ganado el Mundial con Pep en el banquillo, pero cuesta imaginar al catalán entregando el balón de aquella manera, aceptando un 12 % de posesión durante los últimos 30 minutos del encuentro y terminando una semifinal con todos los defensas disponibles sobre el césped.

Pep Guardiola y Erling Haaland, en una imagen de archivo / EFE

Guardiola probablemente habría intentado controlar el partido mediante la posesión. Habría pedido a sus jugadores que defendieran con la pelota, que atacaran los espacios dejados por Argentina y que mantuvieran al rival lejos de su propia portería. De hecho, sorprendería bastante que no hubiera actuado así. ¿Habría salido bien? Nadie puede saberlo.

Hasta la Eurocopa 2028

Lo que sí parece seguro es que Tuchel continúa comprometido con Inglaterra y que la Federación mantiene su respaldo pese a la derrota y a la enorme polémica provocada por sus decisiones. Su contrato sigue vigente hasta la Eurocopa de 2028 gracias a una cláusula vinculada al rendimiento en el Mundial, que se habría activado al alcanzar las semifinales, según han desvelado varios medios.

Sea como fuere, Tuchel fue la segunda opción. La FA tuvo a tiro al entrenador que mejor conoce la Premier League, al técnico que transformó el fútbol inglés y al hombre que representaba exactamente lo que Inglaterra necesitaba en una semifinal de un torneo de esta magnitud. El destino quiso que no estuviera al mando.