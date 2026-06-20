Guardiola, en el Escocia-Marruecos... y se disparan los rumores sobre su futuro

Pep Guardiola disfruta, muchos años después, de un verano tranquilo. Puso fin a una década gloriosa en Mánchester y, por ahora, vive el fútbol desde la distancia. Dejó un legado inigualable en el Manchester City: conquistó 20 títulos (seis Premier, cino Carabao Cup, cuatro FA Cup, tres Community Shields, una Champions, una Supercopa de Europa y una Mundial de Clubes).

Marcó un antes y un después en el fútbol inglés. Su despedida fue tan hermosa como dolorosa. Pero en un mundo de prisas e inmediatez, toca mirar hacia delante. En una entrevista con el programa 'Tu Diràs' de RAC1 dejó clara su intención de descansar y tomarse un respiro del fútbol.

"Me quedo con tantas cosas en estos diez años que no acabaría nunca. Todos me han dejado algo. Me voy completamente lleno, estoy cansado, pero nada vacío. Al revés, lleno de cosas chulísimas. ¿Algún timing para volver? No, paro, paro y paro".

Como un aficionado más, fue visto junto a su hermano Pere, presidente del Consell d’Administració del Girona, en la grada del Gillette Stadium de Massachusetts siguiendo el Escocia-Marruecos, partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C. Una imagen que, sin embargo, no ha pasado desapercibida y que reaviva los rumores sobre su futuro: su sueño de dirigir a una selección nacional.

No es ningún secreto que su nombre seduce a numerosas federaciones. De hecho, él mismo ha reconocido en más de una ocasión su deseo de entrenar a un combinado nacional. Sería un reto inédito en su carrera.

En SPORT informamos de que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ya habrían mostrado interés en sus servicios tras su salida del City, con propuestas económicamente muy potentes sobre la mesa. Además, Marruecos sigue muy atento a su situación, mientras que Inglaterra o Italia también se mantienen como posibles destinos a tener en cuenta.

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La presencia de Pep en el encuentro podría no ser una mera casualidad. Según 'CazéTV', se encontraría de viaje por compromisos comerciales con su familia. En cualquier caso, la Federación Marroquí estaría interesada en su contratación, lo que mantiene abierto el debate sobre su futuro.