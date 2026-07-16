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MUNDIAL 2026

Guardiola da la clave para que España gane a Argentina en la final del Mundial: "Si Rodri consigue imponerse con Pedri en el centro del campo y Lamine está acertado pueden marcar la diferencia"

El técnico catalán reconoció que está "muy feliz" tras finalizar su etapa en el Manchester City

Pep Guardiola dejó el Manchester City el pasado mes de mayo

Pep Guardiola dejó el Manchester City el pasado mes de mayo / EFE

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Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Pep Guardiola está disfrutando de este Mundial como un espectador más. Cerrada su exitosa y prolífica etapa en el Manchester City, el catalán no tiene retos importantes, a nivel de club, que cumplir y sólo le queda cerrar el círculo dirigiendo a una gran selección para erigirse en el mejor entrenador de todos los tiempos, si es que no lo es ya. Guardiola nunca ha ocultado su deseo de entrenar a un combinado nacional y, viendo cómo se ha erosionado la imagen de algunos seleccionadores durante esta cita mundialista, ofertas de presente y futuro no le van a faltar.

En una entrevista concedida a 'OKX', el entrenador de Santpedor repasa sus años en los banquillos de Barcelona, Bayern y City y reconoce que se encuentra "muy feliz" alejado del primer plano. "Empecé con 37 años en Barcelona y ahora tengo 56. Necesito hacer cosas nuevas. Ahora mismo me encuentro muy feliz", admite el preparador, que cerró su etapa en tierras mancunianas el pasado mes de mayo.

"Si me necesitan, estaré"

El recuerdo del Barça y del Manchester City de Guardiola perdurará a lo largo de los años. Pep logró cambiar la filosofía de un club que pasó de ser secundario en Inglaterra al ogro de la Premier League. El entrenador hizo historia en el Etihad Stadium logrando todos los títulos habidos y por haber, coronados con la primera Champions League de la entidad celeste: "Un día, por supuesto, volveré al Etihad Stadium. Pero ahora quiero estar detrás de la escena. Si me necesitan, ahí estaré".

Guardiola es todo una leyenda en el Manchester City

Guardiola es todo una leyenda en el Manchester City / EFE

Para la memoria futbolística permanecerá, asimismo, los duelos Guardiola-Klopp, City-Liverpool. El catalán siempre ha señalado al alemán como el peor rival al que se ha enfrentado: "Jürgen fue el mayor rival de mi carrera. Este tío era capaz de cambiar el sistema cada 20 minutos. Me volvía loco".

En cuanto al Mundial que está teniendo lugar en Estados Unidos, México y Canadá, Pep Guardiola aseveró que no apoya a ninguna selección, pero reconoce que gane quien gane estará feliz, ya que sobre el césped habrá jugadores a los que admira y muchos que han estado bajo su batuta.

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Rodrigo Hernández es uno de ellos y Guardiola reveló que el madrileño será una de las claves de la final que disputarán España y Argentina el próximo domingo 19 de julio: "Si Rodri consigue imponerse en el medio con Pedri y Lamine logra estar acertado, España puede marcar la diferencia".

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