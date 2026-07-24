Guardiola contesta a Italia

A veces, los sueños no se cumplen. Esa es la realidad que le está tocando vivir a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), después de vivir otro Mundial desde la sombra. Paolo Maldini, director técnico de Italia, reconoció que la Federación había contactado primero con Pep Guardiola y después con Carlo Ancelotti para que asumieran el cargo de seleccionador y devolvieran a Italia al lugar que le corresponde. Sin embargo, todo apunta a que deberá optar por alguna de las otras tres alternativas que maneja.

"De Guardiola no podemos dar noticias, pero es uno de nuestros objetivos", explicó recientemente Maldini en una rueda de prensa. Después, reconoció: "También hablamos con Carlo Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que comprobar su disponibilidad".

"Me siento honrado, pero no me siento capaz"

No obstante, según adelantó este viernes 'La Gazzetta dello Sport', Maldini deberá continuar con su búsqueda de entrenador. "Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", respondió el técnico catalán durante la noche del jueves a los dirigentes de la Federación Italiana, según informó el citado medio, después de meditar una propuesta que ha dado mucho que hablar. Algunos medios aseguraron que el catalán había pedido 20 millones de euros para aceptar el cargo.

Pep Guardiola dejó el Manchester City el pasado mes de mayo / EFE

Según sostiene la citada fuente, el rechazo de Pep se explica por su deseo de dedicar más tiempo a su vida personal y familiar, algo que considera complicado si decide desempeñar la función de seleccionador nacional de Italia. De hecho, el exentrenador del Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City no llegó a negociar las condiciones económicas de su posible llegada y trasladó personalmente su respuesta a Paolo Maldini.

Ancelotti, otro rechazo

Pero Guardiola no ha sido el último en dar calabazas a Italia. Según Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti no se plantea dirigir a la selección italiana en estos momentos, ya que está centrado en cumplir su contrato con Brasil, renovado recientemente hasta 2030, y en conseguir buenos resultados en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. AFP7 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Maldini explicó que la prioridad es encontrar al entrenador adecuado, incluso si eso implica retrasar la designación: "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero aún más importante es esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero, en el fondo, tampoco tanta", declaró.

De momento, no será ni Pep Guardiola ni Carlo Ancelotti. Quedan tres candidatos: Roberto Mancini, quien ya entrenó a Italia; Andrea Pirlo; y Antonio Conte. Tres técnicos italianos que conocen muy bien el calcio.