La Guardia Civil investiga una brutal agresión a varios militares durante la final del Mundial en Navarra

Mientras se disputaba la final del Mundial, varios militares fueron agredidos por unos encapuchados en la localidad navarra de Berriozar. El suceso dejó varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las diez de la noche en el acuartelamiento de Aizoáin. Los agentes disfrutaban del encuentro junto a otros clientes cuando la tranquilidad se vio interrumpida de forma repentina.

Fracturas y heridas grave

Según las primeras averiguaciones, alrededor de una decena de personas con el rostro cubierto irrumpió en el local y se dirigió directamente hacia la mesa ocupada por los militares. Los atacantes utilizaron objetos contundentes para golpear a las víctimas antes de abandonar el lugar a toda prisa.

El balance provisional refleja varios heridos. Uno de los militares sufrió lesiones de especial consideración, con un fuerte golpe en la cabeza y fracturas en varias costillas. Además, una mujer resultó herida con una fractura en la nariz y otras personas necesitaron atención médica por diferentes contusiones.

Los servicios sanitarios acudieron rápidamente al establecimiento para asistir a los afectados. Mientras algunos pudieron ser tratados en el mismo lugar de los hechos, otros fueron evacuados a centros hospitalarios para completar su valoración y recibir tratamiento.

Tras la agresión, los responsables consiguieron escapar antes de la llegada de las patrullas policiales. Por el momento no se han practicado detenciones, aunque la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar a todos los participantes en el ataque.

Siguen investigando

Las pesquisas han sido asumidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja en la recopilación de pruebas y en el análisis de los testimonios de los presentes para esclarecer tanto la autoría como las circunstancias que rodearon la agresión.

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Además de las lesiones causadas a los asistentes, el bar sufrió importantes desperfectos. Cristales rotos, mobiliario dañado y otros daños.