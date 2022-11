Guardado sale en defensa de Messi por la polémica de la camiseta mexicana

El capitán del combinado azteca asegura que Leo no cometió ninguna falta de respeto Ha agregado que quien denunció el caso en redes, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez "no sabe lo que es un vestuario"

Andrés Guardado, futbolista de la selección mexicana de fútbol, ha salido en defensa de Leo Messi. El capitán argentino, supuestamente, pateó una camiseta de México en el vestuario de la Albiceleste después del partido del pasado sábado. Este hecho fue denunciado en las redes sociales por el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?" escribió en su cuenta de 'Twitter' Álvarez. La polémica se extendió rápidamente como un reguero de pólvora por las redes y este martes Guardado ha salido en defensa del delantero del PSG.

"Sé la persona que es Leo. Quizá 'Canelo' Álvarez no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas. No tiene mayor importancia", dijo a un medio argentino.

Guardado ha agregado que los jugadores suelen dejar en el suelo las camisetas propias y las que intercambian con los rivales en el suelo tras los partidos. De esta forma, los encargados de material entienden que son para lavar. "El vestuario siempre lo entiende así", dijo el jugador del combinado azteca.