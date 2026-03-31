Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 tras la repesca: selecciones clasificadas, fechas y partidos

El Mundial 2026 de fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano, ya tiene prácticamente definido a su elenco final de participantes. Este martes 31 de marzo se han decidido las cuatro últimas plazas europeas procedentes de la repesca, con Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina uniéndose a las 42 selecciones previamente clasificadas.

Se esperaba que la disputa de la final de la repesca europea dejase por el camino a algunas grandes selecciones, y los pronósticos no tardaron en cumplirse. La primera gran damnificada fue la Polonia de Robert Lewandowski, que vio como su sueño mundialista se apagaba por culpa de un tanto de Gyökeres en los compases finales (3-2).

Dos de las cuatro eliminatorias tuvieron que acudir a la prórroga y posteriormente a los penaltis para resolverse, con Dinamarca e Italia como grandes protagonistas. Los tres errores de sus lanzadores condenaron a los daneses, mientras que los transalpinos se quedan sin Mundial por tercera edición consecutiva.

Italia vuelve a quedarse a las puertas de un Mundial por tercera edición consecutiva / Europa Press

Con el cupo de selecciones europeas a punto de completarse, ya solo quedan por conocer a los dos últimos combinados nacionales. La primera saldrá del vencedor del partido que enfrenta a RD Congo y Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara (23:00 horas, CET) y la segunda del duelo entre Irak y Bolivia que se juega en el estadio BBVA de Monterrey la próxima madrugada (05:00 horas, CET).

Cabe recordar que España quedó encuadrada en el grupo H junto con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Los pupilos de Luis de la Fuente debutarán en la cita mundialista ante la selección de Cabo Verde el próximo 15 de junio.

España, cada vez más cerca de su debut en el Mundial 2026 / Valentí Enrich

Así quedan los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa e Irlanda.

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E: Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, (Irak o Bolivia) y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, (RD Congo o Jamaica), Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Si la selección española logra acabar como primera de grupo, disputará los octavos de final en Los Ángeles frente al segundo del Grupo J (Argentina, Argelia, Australia o Jordania). En cambio, si es segunda y Argentina cumple los pronósticos encabezando su grupo, el cruce sería frente a la selección de Leo Messi.

Es decir, el cuadro de eliminatorias abre la puerta a dos duelos de máxima tensión: España-Argentina viéndose las caras tras la 'Finalissima' que nunca fue o un atractivo Uruguay-Argentina en la primera ronda eliminatoria.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del torneo. La presente edición, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, será la primera organizada de forma conjunta por tres países - Canadá, México y Estados Unidos - y también la primera con 48 selecciones y 104 partidos.

El balón del Mundial, junto al trofeo de campeón / EP

En cuanto a las sedes, el Mundial se repartirá entre 16 ciudades anfitrionas. Canadá aportará Toronto y Vancouver; México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y Estados Unidos, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area y Seattle.

Calendario completo del Mundial: fechas y horarios de los partidos

Jueves, 11 de junio de 2026 21:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

- México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México 04:00 (viernes 12) - República de Corea vs República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara Viernes, 12 de junio de 2026 21:00 - Canadá vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B - Estadio Toronto

- Canadá vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B - Estadio Toronto 03:00 (sábado 13) - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Estadio Los Ángeles Sábado, 13 de junio de 2026 21:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco

- Catar vs Suiza - Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco 00:00 (domingo 14) - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey

- Brasil vs Marruecos - Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey 03:00 (domingo 14) - Haití vs Escocia - Grupo C - Estadio Boston

- Haití vs Escocia - Grupo C - Estadio Boston 06:00 (domingo 14) - Australia vs Turquía - Grupo D - Estadio BC Place Vancouver Domingo, 14 de junio de 2026 19:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Estadio Houston

- Alemania vs Curazao - Grupo E - Estadio Houston 22:00 - Países Bajos vs Japón - Grupo F - Estadio Dallas

- Países Bajos vs Japón - Grupo F - Estadio Dallas 01:00 (lunes 15) - Costa de Marfil vs Ecuador - Grupo E - Estadio Filadelfia

- Costa de Marfil vs Ecuador - Grupo E - Estadio Filadelfia 04:00 (lunes 15) - Suecia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey Lunes, 15 de junio de 2026 18:00 - España vs Cabo Verde - Grupo H - Estadio Atlanta

- España vs Cabo Verde - Grupo H - Estadio Atlanta 21:00 - Bélgica vs Egipto - Grupo G - Estadio Seattle

- Bélgica vs Egipto - Grupo G - Estadio Seattle 00:00 (martes 16) - Arabia Saudí vs Uruguay - Grupo H - Estadio Miami

- Arabia Saudí vs Uruguay - Grupo H - Estadio Miami 03:00 (martes 16) - Irán vs Nueva Zelanda - Grupo G - Estadio Los Ángeles Martes, 16 de junio de 2026 21:00 - Francia vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

- Francia vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey 00:00 (miércoles 17) - Bolivia/Irak vs Noruega - Grupo I - Estadio Boston

- Bolivia/Irak vs Noruega - Grupo I - Estadio Boston 03:00 (miércoles 17) - Argentina vs Argelia - Grupo J - Estadio Kansas City

- Argentina vs Argelia - Grupo J - Estadio Kansas City 06:00 (miércoles 17) - Austria vs Jordania - Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Miércoles, 17 de junio de 2026 19:00 - Portugal vs RD Congo/Jamaica - Grupo K - Estadio Houston

- Portugal vs RD Congo/Jamaica - Grupo K - Estadio Houston 22:00 - Inglaterra vs Croacia - Grupo L - Estadio Dallas

- Inglaterra vs Croacia - Grupo L - Estadio Dallas 01:00 (jueves 18) - Ghana vs Panamá - Grupo L - Estadio Toronto

- Ghana vs Panamá - Grupo L - Estadio Toronto 04:00 (jueves 18) - Uzbekistán vs Colombia - Grupo K - Estadio Ciudad de México Jueves, 18 de junio de 2026 18:00 - República Checa - Grupo A - Estadio Atlanta

- República Checa - Grupo A - Estadio Atlanta 21:00 - Suiza vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B - Estadio Los Ángeles

- Suiza vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B - Estadio Los Ángeles 00:00 (viernes 19) - Canadá vs Catar - Grupo B - Estadio BC Place Vancouver

- Canadá vs Catar - Grupo B - Estadio BC Place Vancouver 03:00 (viernes 19) - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara Viernes, 19 de junio de 2026 21:00 - Estados Unidos vs Australia - Grupo D - Estadio Seattle

- Estados Unidos vs Australia - Grupo D - Estadio Seattle 00:00 (sábado 20) - Escocia vs Marruecos - Grupo C - Estadio Boston

- Escocia vs Marruecos - Grupo C - Estadio Boston 03:00 (sábado 20) - Brasil vs Haití - Grupo C - Estadio Filadelfia

- Brasil vs Haití - Grupo C - Estadio Filadelfia 06:00 (sábado 20) - Turquía vs Paraguay - Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco Sábado, 20 de junio de 2026 19:00 - Países Bajos vs Suecia - Grupo F - Estadio Houston

- Países Bajos vs Suecia - Grupo F - Estadio Houston 22:00 - Alemania vs Costa de Marfil - Grupo E - Estadio Toronto

- Alemania vs Costa de Marfil - Grupo E - Estadio Toronto 04:00 (domingo 21) - Ecuador vs Curazao - Grupo E - Estadio Kansas City

- Ecuador vs Curazao - Grupo E - Estadio Kansas City 06:00 (domingo 21) - Túnez vs Japón - Grupo F - Estadio Monterrey Domingo, 21 de junio de 2026 18:00 - España vs Arabia Saudí - Grupo H - Estadio Atlanta

- España vs Arabia Saudí - Grupo H - Estadio Atlanta 21:00 - Bélgica vs Irán - Grupo G - Estadio Los Ángeles

- Bélgica vs Irán - Grupo G - Estadio Los Ángeles 00:00 (lunes 22) - Uruguay vs Cabo Verde - Grupo H - Estadio Miami

- Uruguay vs Cabo Verde - Grupo H - Estadio Miami 03:00 (lunes 22) - Nueva Zelanda vs Egipto - Grupo G - Estadio BC Place Vancouver Lunes, 22 de junio de 2026 19:00 - Argentina vs Austria - Grupo J - Estadio Dallas

- Argentina vs Austria - Grupo J - Estadio Dallas 23:00 - Francia vs Bolivia/Irak - Grupo I - Estadio Filadelfia

- Francia vs Bolivia/Irak - Grupo I - Estadio Filadelfia 02:00 (martes 23) - Noruega vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

- Noruega vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey 05:00 (martes 23) - Jordania vs Argelia - Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Martes, 23 de junio de 2026 19:00 - Portugal vs Uzbekistán - Grupo K - Estadio Houston

- Portugal vs Uzbekistán - Grupo K - Estadio Houston 22:00 - Inglaterra vs Ghana - Grupo L - Estadio Boston

- Inglaterra vs Ghana - Grupo L - Estadio Boston 01:00 (miércoles 24) - Panamá vs Croacia - Grupo L - Estadio Toronto

- Panamá vs Croacia - Grupo L - Estadio Toronto 04:00 (miércoles 24) - Colombia vs RD Congo/Jamaica - Grupo K - Estadio Guadalajara Miércoles, 24 de junio de 2026 21:00 - Suiza vs Canadá - Grupo B - Estadio BC Place Vancouver

- Suiza vs Canadá - Grupo B - Estadio BC Place Vancouver 21:00 - Bosnia y Herzegovina vs Catar - Grupo B - Estadio Seattle

- Bosnia y Herzegovina vs Catar - Grupo B - Estadio Seattle 00:00 (jueves 25) - Escocia vs Brasil - Grupo C - Estadio Miami

- Escocia vs Brasil - Grupo C - Estadio Miami 00:00 (jueves 25) - Marruecos vs Haití - Grupo C - Estadio Atlanta

- Marruecos vs Haití - Grupo C - Estadio Atlanta 03:00 (jueves 25) - República Checa vs México - Grupo A - Estadio Ciudad de México

- República Checa vs México - Grupo A - Estadio Ciudad de México 03:00 (jueves 25) - Sudáfrica vs República de Corea - Grupo A - Estadio Monterrey Jueves, 25 de junio de 2026 22:00 - Curazao vs Costa de Marfil - Grupo E - Estadio Filadelfia

- Curazao vs Costa de Marfil - Grupo E - Estadio Filadelfia 22:00 - Ecuador vs Alemania - Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey

- Ecuador vs Alemania - Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey 01:00 (viernes 26) - Japón vs Suecia - Grupo F - Estadio Dallas

- Japón vs Suecia - Grupo F - Estadio Dallas 01:00 (viernes 26) - Túnez vs Países Bajos - Grupo F - Estadio Kansas City

- Túnez vs Países Bajos - Grupo F - Estadio Kansas City 04:00 (viernes 26) - Turquía vs Estados Unidos - Grupo D - Estadio Los Ángeles

- Turquía vs Estados Unidos - Grupo D - Estadio Los Ángeles 04:00 (viernes 26) - Paraguay vs Australia - Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco Viernes, 26 de junio de 2026 21:00 - Noruega vs Francia - Grupo I - Estadio Boston

- Noruega vs Francia - Grupo I - Estadio Boston 21:00 - Senegal vs Bolivia/Irak - Grupo I - Estadio Toronto

- Senegal vs Bolivia/Irak - Grupo I - Estadio Toronto 02:00 (sábado 27) - Cabo Verde vs Arabia Saudí - Grupo H - Estadio Houston

- Cabo Verde vs Arabia Saudí - Grupo H - Estadio Houston 02:00 (sábado 27) - Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara

- Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara 05:00 (sábado 27) - Egipto vs Irán - Grupo G - Estadio Seattle

- Egipto vs Irán - Grupo G - Estadio Seattle 05:00 (sábado 27) - Nueva Zelanda vs Bélgica - Grupo G - Estadio BC Place Vancouver Sábado, 27 de junio de 2026 23:00 - Panamá vs Inglaterra - Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey

- Panamá vs Inglaterra - Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey 23:00 - Croacia vs Ghana - Grupo L - Estadio Filadelfia

- Croacia vs Ghana - Grupo L - Estadio Filadelfia 01:30 (domingo 28) - Colombia vs Portugal - Grupo K - Estadio Miami

- Colombia vs Portugal - Grupo K - Estadio Miami 01:30 (domingo 28) - RD Congo/Jamaica vs Uzbekistán - Grupo K - Estadio Atlanta

- RD Congo/Jamaica vs Uzbekistán - Grupo K - Estadio Atlanta 04:00 (domingo 28) - Argelia vs Austria - Grupo J - Estadio Kansas City

- Argelia vs Austria - Grupo J - Estadio Kansas City 04:00 (domingo 28) - Jordania vs Argentina - Grupo J - Estadio Dallas

El nuevo formato del Mundial 2026

La FIFA aprobó para este Mundial un sistema de 12 grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres partidos, uno contra cada rival de su grupo. Al terminar esa primera fase, se clasificarán para las eliminatorias los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Es decir, pasarán de ronda 32 equipos.

A partir de ahí arranca una nueva ronda de dieciseisavos de final, algo inédito en la historia de los Mundiales. Después vendrán los octavos, cuartos, semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

Dónde ver el Mundial 2026 en directo y online en España

Los partidos de España se podrán ver de forma gratuita a través de La1 de RTVE, que mantendrá su compromiso con la selección garantizando que el camino del combinado nacional y, además, el partido inaugural así como los momentos importanes del torneo como las semifinales y la final.

Además, todos los partidos del Mundial se podrán ver en directo y online a través de DAZN. Por primera vez en España, una plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo. El acuerdo con Mediapro permitirá a los abonados acceder a los 104 partidos en directo y a la carta, además de un canal 24/7 y la integración FIFA+.

Desde SPORT, te contaremos con una extensa cobertura todo lo que suceda en este esperado Mundial con crónicas, reportajes, historias y reacciones de los protagonistas del torneo más importante en el mundo del fútbol.