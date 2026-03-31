MUNDIAL 2026
Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 tras la repesca: selecciones clasificadas, fechas y partidos
Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina han sido las últimas selecciones en certificar su presencia en la cita mundialista
El Mundial 2026 de fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano, ya tiene prácticamente definido a su elenco final de participantes. Este martes 31 de marzo se han decidido las cuatro últimas plazas europeas procedentes de la repesca, con Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina uniéndose a las 42 selecciones previamente clasificadas.
Se esperaba que la disputa de la final de la repesca europea dejase por el camino a algunas grandes selecciones, y los pronósticos no tardaron en cumplirse. La primera gran damnificada fue la Polonia de Robert Lewandowski, que vio como su sueño mundialista se apagaba por culpa de un tanto de Gyökeres en los compases finales (3-2).
Dos de las cuatro eliminatorias tuvieron que acudir a la prórroga y posteriormente a los penaltis para resolverse, con Dinamarca e Italia como grandes protagonistas. Los tres errores de sus lanzadores condenaron a los daneses, mientras que los transalpinos se quedan sin Mundial por tercera edición consecutiva.
Con el cupo de selecciones europeas a punto de completarse, ya solo quedan por conocer a los dos últimos combinados nacionales. La primera saldrá del vencedor del partido que enfrenta a RD Congo y Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara (23:00 horas, CET) y la segunda del duelo entre Irak y Bolivia que se juega en el estadio BBVA de Monterrey la próxima madrugada (05:00 horas, CET).
Cabe recordar que España quedó encuadrada en el grupo H junto con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Los pupilos de Luis de la Fuente debutarán en la cita mundialista ante la selección de Cabo Verde el próximo 15 de junio.
Así quedan los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa e Irlanda.
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, (Irak o Bolivia) y Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, (RD Congo o Jamaica), Uzbekistán y Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Si la selección española logra acabar como primera de grupo, disputará los octavos de final en Los Ángeles frente al segundo del Grupo J (Argentina, Argelia, Australia o Jordania). En cambio, si es segunda y Argentina cumple los pronósticos encabezando su grupo, el cruce sería frente a la selección de Leo Messi.
Es decir, el cuadro de eliminatorias abre la puerta a dos duelos de máxima tensión: España-Argentina viéndose las caras tras la 'Finalissima' que nunca fue o un atractivo Uruguay-Argentina en la primera ronda eliminatoria.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
La Copa del Mundo 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del torneo. La presente edición, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, será la primera organizada de forma conjunta por tres países - Canadá, México y Estados Unidos - y también la primera con 48 selecciones y 104 partidos.
En cuanto a las sedes, el Mundial se repartirá entre 16 ciudades anfitrionas. Canadá aportará Toronto y Vancouver; México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y Estados Unidos, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area y Seattle.
Calendario completo del Mundial: fechas y horarios de los partidos
Jueves, 11 de junio de 2026
- 21:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 04:00 (viernes 12) - República de Corea vs República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio de 2026
- 21:00 - Canadá vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B - Estadio Toronto
- 03:00 (sábado 13) - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Estadio Los Ángeles
Sábado, 13 de junio de 2026
- 21:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco
- 00:00 (domingo 14) - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 03:00 (domingo 14) - Haití vs Escocia - Grupo C - Estadio Boston
- 06:00 (domingo 14) - Australia vs Turquía - Grupo D - Estadio BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio de 2026
- 19:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Estadio Houston
- 22:00 - Países Bajos vs Japón - Grupo F - Estadio Dallas
- 01:00 (lunes 15) - Costa de Marfil vs Ecuador - Grupo E - Estadio Filadelfia
- 04:00 (lunes 15) - Suecia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio de 2026
- 18:00 - España vs Cabo Verde - Grupo H - Estadio Atlanta
- 21:00 - Bélgica vs Egipto - Grupo G - Estadio Seattle
- 00:00 (martes 16) - Arabia Saudí vs Uruguay - Grupo H - Estadio Miami
- 03:00 (martes 16) - Irán vs Nueva Zelanda - Grupo G - Estadio Los Ángeles
Martes, 16 de junio de 2026
- 21:00 - Francia vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 00:00 (miércoles 17) - Bolivia/Irak vs Noruega - Grupo I - Estadio Boston
- 03:00 (miércoles 17) - Argentina vs Argelia - Grupo J - Estadio Kansas City
- 06:00 (miércoles 17) - Austria vs Jordania - Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles, 17 de junio de 2026
- 19:00 - Portugal vs RD Congo/Jamaica - Grupo K - Estadio Houston
- 22:00 - Inglaterra vs Croacia - Grupo L - Estadio Dallas
- 01:00 (jueves 18) - Ghana vs Panamá - Grupo L - Estadio Toronto
- 04:00 (jueves 18) - Uzbekistán vs Colombia - Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio de 2026
- 18:00 - República Checa - Grupo A - Estadio Atlanta
- 21:00 - Suiza vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B - Estadio Los Ángeles
- 00:00 (viernes 19) - Canadá vs Catar - Grupo B - Estadio BC Place Vancouver
- 03:00 (viernes 19) - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio de 2026
- 21:00 - Estados Unidos vs Australia - Grupo D - Estadio Seattle
- 00:00 (sábado 20) - Escocia vs Marruecos - Grupo C - Estadio Boston
- 03:00 (sábado 20) - Brasil vs Haití - Grupo C - Estadio Filadelfia
- 06:00 (sábado 20) - Turquía vs Paraguay - Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco
Sábado, 20 de junio de 2026
- 19:00 - Países Bajos vs Suecia - Grupo F - Estadio Houston
- 22:00 - Alemania vs Costa de Marfil - Grupo E - Estadio Toronto
- 04:00 (domingo 21) - Ecuador vs Curazao - Grupo E - Estadio Kansas City
- 06:00 (domingo 21) - Túnez vs Japón - Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio de 2026
- 18:00 - España vs Arabia Saudí - Grupo H - Estadio Atlanta
- 21:00 - Bélgica vs Irán - Grupo G - Estadio Los Ángeles
- 00:00 (lunes 22) - Uruguay vs Cabo Verde - Grupo H - Estadio Miami
- 03:00 (lunes 22) - Nueva Zelanda vs Egipto - Grupo G - Estadio BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio de 2026
- 19:00 - Argentina vs Austria - Grupo J - Estadio Dallas
- 23:00 - Francia vs Bolivia/Irak - Grupo I - Estadio Filadelfia
- 02:00 (martes 23) - Noruega vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 05:00 (martes 23) - Jordania vs Argelia - Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco
Martes, 23 de junio de 2026
- 19:00 - Portugal vs Uzbekistán - Grupo K - Estadio Houston
- 22:00 - Inglaterra vs Ghana - Grupo L - Estadio Boston
- 01:00 (miércoles 24) - Panamá vs Croacia - Grupo L - Estadio Toronto
- 04:00 (miércoles 24) - Colombia vs RD Congo/Jamaica - Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio de 2026
- 21:00 - Suiza vs Canadá - Grupo B - Estadio BC Place Vancouver
- 21:00 - Bosnia y Herzegovina vs Catar - Grupo B - Estadio Seattle
- 00:00 (jueves 25) - Escocia vs Brasil - Grupo C - Estadio Miami
- 00:00 (jueves 25) - Marruecos vs Haití - Grupo C - Estadio Atlanta
- 03:00 (jueves 25) - República Checa vs México - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 03:00 (jueves 25) - Sudáfrica vs República de Corea - Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio de 2026
- 22:00 - Curazao vs Costa de Marfil - Grupo E - Estadio Filadelfia
- 22:00 - Ecuador vs Alemania - Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 01:00 (viernes 26) - Japón vs Suecia - Grupo F - Estadio Dallas
- 01:00 (viernes 26) - Túnez vs Países Bajos - Grupo F - Estadio Kansas City
- 04:00 (viernes 26) - Turquía vs Estados Unidos - Grupo D - Estadio Los Ángeles
- 04:00 (viernes 26) - Paraguay vs Australia - Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco
Viernes, 26 de junio de 2026
- 21:00 - Noruega vs Francia - Grupo I - Estadio Boston
- 21:00 - Senegal vs Bolivia/Irak - Grupo I - Estadio Toronto
- 02:00 (sábado 27) - Cabo Verde vs Arabia Saudí - Grupo H - Estadio Houston
- 02:00 (sábado 27) - Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara
- 05:00 (sábado 27) - Egipto vs Irán - Grupo G - Estadio Seattle
- 05:00 (sábado 27) - Nueva Zelanda vs Bélgica - Grupo G - Estadio BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio de 2026
- 23:00 - Panamá vs Inglaterra - Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 23:00 - Croacia vs Ghana - Grupo L - Estadio Filadelfia
- 01:30 (domingo 28) - Colombia vs Portugal - Grupo K - Estadio Miami
- 01:30 (domingo 28) - RD Congo/Jamaica vs Uzbekistán - Grupo K - Estadio Atlanta
- 04:00 (domingo 28) - Argelia vs Austria - Grupo J - Estadio Kansas City
- 04:00 (domingo 28) - Jordania vs Argentina - Grupo J - Estadio Dallas
El nuevo formato del Mundial 2026
La FIFA aprobó para este Mundial un sistema de 12 grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres partidos, uno contra cada rival de su grupo. Al terminar esa primera fase, se clasificarán para las eliminatorias los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Es decir, pasarán de ronda 32 equipos.
A partir de ahí arranca una nueva ronda de dieciseisavos de final, algo inédito en la historia de los Mundiales. Después vendrán los octavos, cuartos, semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.
Dónde ver el Mundial 2026 en directo y online en España
Los partidos de España se podrán ver de forma gratuita a través de La1 de RTVE, que mantendrá su compromiso con la selección garantizando que el camino del combinado nacional y, además, el partido inaugural así como los momentos importanes del torneo como las semifinales y la final.
Además, todos los partidos del Mundial se podrán ver en directo y online a través de DAZN. Por primera vez en España, una plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo. El acuerdo con Mediapro permitirá a los abonados acceder a los 104 partidos en directo y a la carta, además de un canal 24/7 y la integración FIFA+.
Desde SPORT, te contaremos con una extensa cobertura todo lo que suceda en este esperado Mundial con crónicas, reportajes, historias y reacciones de los protagonistas del torneo más importante en el mundo del fútbol.
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