Los grupos del Mundial 2026 de fútbol: calendario, partidos, horarios y posibles cruces

El Mundial 2026 de fútbol está a la vuelta de la esquina. La selección de España quedó encuadrada en el grupo H y se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos.

El debut del combinado de Luis de la Fuente será ante la selección de Cabo Verde el próximo 15 de junio.

A continuación, te desglosamos cómo quedan los 12 grupos que conforman de un Mundial que contará con un total de 48 selecciones en una edición histórica.

Los 12 grupos del Mundial 2026 de fútbol

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa

México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa Grupo B: Canadá, Bosnia Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: ESPAÑA, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Francia, Senegal, Noruega e Irak Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Argentina, Austria, Argelia y Jordania Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo

Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Si la selección española logra acabar primera de grupo, disputará los octavos de final en Los Ángeles frente al segundo del Grupo J (Argentina, Austria, Argelia o Jordania).

En cambio, si España es segunda y Argentina cumple los pronósticos encabezando su llave, el cruce sería frente al equipo de Leo Messi.

Es decir, el cuadro de eliminatorias abre la puerta a dos duelos de máxima tensión: un posible España-Argentina o un atractivo Uruguay-Argentina en la primera ronda del KO.

Calendario del Mundial 2026: partidos, fechas y horarios

Jueves 11 junio: 21:00h: México vs. Sudáfrica (A) Viernes 12 junio: 04:00h: Corea del Sur vs. República Checa (A)

21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B) Sábado 13 junio: 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)

21:00h: Qatar vs. Suiza (B) Domingo 14 junio: 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)

03:00h: Haití vs. Escocia (C)

18:00h: Australia vs. Turquía (D)

19:00h: Alemania vs. Curazao (E)

22:00h: Países Bajos vs. Japón (F) Lunes 15 junio: 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)

04:00h: Suecia vs. Túnez (F)

18:00h: 🇪🇸 España vs. Cabo Verde (H)

21:00h: Bélgica vs. Egipto (G) Martes 16 junio: 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)

03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)

21:00h: Francia vs. Senegal (I) Miércoles 17 junio: 00:00h: Irak vs. Noruega (I)

03:00h: Argentina vs. Argelia (J)

06:00h: Austria vs. Jordania (J)

19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)

22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L) Jueves 18 junio: 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)

04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)

18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)

21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B) Viernes 19 junio: 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)

03:00h: México vs. Corea del Sur (A)

21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D) Sábado 20 junio: 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)

02:30h: Brasil vs. Haití (C)

05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)

19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)

22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E) Domingo 21 junio: 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)

06:00h: Túnez vs. Japón (F)

18:00h: 🇪🇸 España vs. Arabia Saudí (H)

21:00h: Bélgica vs. Irán (G) Lunes 22 junio: 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)

03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)

19:00h: Argentina vs. Austria (J)

23:00h: Francia vs. Irak (I) Martes 23 junio: 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)

05:00h: Jordania vs. Argelia (J)

19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)

22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L) Miércoles 24 junio: 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)

04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)

21:00h: Suiza vs. Canadá (B)

21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B) Jueves 25 junio: 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)

00:00h: Marruecos vs. Haití (C)

03:00h: República Checa vs. México (A)

03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)

22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)

22:00h: Ecuador vs. Alemania (E) Viernes 26 junio: 01:00h: Japón vs. Suecia (F)

01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)

04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)

04:00h: Paraguay vs. Australia (D)

21:00h: Noruega vs. Francia (I)

21:00h: Senegal vs. Irak (I) Sábado 27 junio: 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)

02:00h: 🇪🇸 Uruguay vs. España (H)

05:00h: Egipto vs. Irán (G)

05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)

23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)

23:00h: Croacia vs. Ghana (L) Domingo 28 junio: 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)

01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)

04:00h: Argelia vs. Austria (J)

04:00h: Jordania vs. Argentina (J)

21:00h: 2º Grupo A vs. 2º Grupo B (Dieciseisavos)

El Mundial empezará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en New Jersey. Esta edición mundialista se disputará en 16 ciudades repartidas entre los tres países anfitriones.

El nuevo formato del Mundial 2026

La FIFA aprobó para este Mundial un sistema de 12 grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres partidos, uno contra cada rival de su grupo. Al terminar esa primera fase, se clasificarán para las eliminatorias los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Es decir, pasarán de ronda 32 equipos.

A partir de ahí arranca una nueva ronda de dieciseisavos de final, algo inédito en la historia de los Mundiales. Después vendrán los octavos, cuartos, semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

Dónde ver el Mundial 2026 en directo y online en España

Los partidos de España se podrán ver de forma gratuita a través de La1 de RTVE, que mantendrá su compromiso con la selección garantizando que el camino del combinado nacional y, además, el partido inaugural así como los momentos importanes del torneo como las semifinales y la final.

Además, todos los partidos del Mundial se podrán ver en directo y online a través de DAZN. Por primera vez en España, una plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo. El acuerdo con Mediapro permitirá a los abonados acceder a los 104 partidos en directo y a la carta, además de un canal 24/7 y la integración FIFA+.

Estados Unidos acoge la mayor parte del torneo con once sedes: Los Ángeles (SoFi Stadium), San Francisco (Levi's Stadium), Seattle (Lumen Field), Houston (NRG Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Boston (Gillette Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field) y Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), donde se disputará la gran final el 19 de julio.

El ansiado trofeo del Mundial de fútbol / LAP

México aporta tres estadios históricos: el Azteca de Ciudad de México —el único recinto que habrá acogido tres inauguraciones mundialistas—, el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey.

Canadá completa el mapa con dos sedes: el BMO Field de Toronto, escenario del debut canadiense, y el BC Place de Vancouver. En total, los tres países ofrecen una infraestructura sin precedentes en la historia del torneo, con estadios de hasta 90.000 espectadores y una distribución geográfica que abarca miles de kilómetros de costa a costa en Norteamérica.