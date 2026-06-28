Grave lesión del uruguayo Ugarte tras su entrada a Pedri

El España-Uruguay que cerraba la fase de grupos para ambas selecciones tuvo varios protagonistas. El fallo de Muslera, las lesiones de Nico Williamas y Yeremy Pino y el juego duro del combinado dirigido por Marcelo Bielsa. Los charrúas superaron el límite reglamentario con algunas acciones para echarse las manos a la cabeza.

Este domingo se ha desvelado que en una de ellas, o lo que pudo ser, Manuel Ugarte se rompió el ligamento cruzado. La desafortunada acción se produjo poco antes del descanso. Después del tanto anotado por Álex Baena, Ugarte trató de detener la progresión de Pedri en una jugada aparentemente sin excesivo peligro. Sin embargo, al intentar cambiar de dirección, el mediocentro apoyó mal el pie y su rodilla derecha sufrió un violento y antinatural giro. El futbolista cayó inmediatamente al césped con evidentes gestos de dolor y pidió la asistencia médica sin poder continuar el encuentro. Los presagios no eran alentadores.

Quirófano y adiós a 2026

La resonancia magnética practicada por los servicios médicos uruguayos confirmaron la rotura en los ligamentos de la rodilla. Ugarte deberá pasar por el quirófano en los próximos días y no reaparecerá, dependiendo de su evolución, hasta el año 2027.

Mohamed Kanno, de Arabia Saudí, anye Manuel Ugarte, de Uruguay, en el Mundial 2026 / EFE

Ugarte había sido uno de los pocos futbolistas que se había salvado de la quema en una Uruguay decepcionante. El centrocampista fue elogiado por sus compatriotas por su capacidad para recuperar balones, sostener el equilibrio defensivo y dar intensidad a la medular.

También el Manchester United se verá seriamente afectado. El internacional uruguayo estaba llamado a desempeñar un papel protagonista la próxima campaña a las órdenes de Michael Carrick, pero la lesión obligará al club inglés a replantear su planificación deportiva mientras el jugador afronta un largo proceso de rehabilitación con el objetivo de regresar al máximo nivel.