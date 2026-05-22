Los grandes olvidados de Tuchel: Inglaterra, la lista más polémica del Mundial 2026

De Southgate a Tuchel y tiro porque me toca. Eso pensará, por lo menos, Harry Maguire, quien ya se quedó fuera de la lista de la Eurocopa 2024 y ahora tampoco estará en el Mundial 2026. El central del Manchester United no pudo contener su frustración y la trasladó a las redes sociales.

Su lista para Estados Unidos, Canadá y México se filtró antes de que se anunciase este viernes, casi al mediodía, y Maguire se anticipó a que saliera a la luz: “Hubiera podido jugar un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido”, publicaba el jugador. Un lamento que su madre elevó de tono: “Absolutamente asqueada. No podrías haber hecho más. Es una falta de respeto”, escribía su madre, Zoe.

Harry Maguire, clave en la victoria del United / ADAM VAUGHAN

Llegado el momento, se confirmaron múltiples bajas de primerísimo nivel que han desatado una ola de comentarios en Inglaterra. En defensa del alemán, hay que mencionar que los Three Lions contaban con muchísimos jugadores de élite para confeccionar una lista de solo 26 nombres. Estos son los grandes olvidados de Tuchel.

Harry Maguire El defensa central confirmó su ausencia un día antes de la lista. Doble golpe para el jugador del United, que ya se quedó fuera de la Euro 2024 con Southgate al mando. 66 veces ha defendido la camiseta de los 'Three Lions', incluso dos con Tuchel en el banquillo. Fue también capitán en algún partido, pero no ha pasado la exigente nota de corte del alemán.

Trent Alexander-Arnold Tuchel ha premiado la meritocracia, no los galones. Por eso, Alexander-Arnold verá el Mundial desde casa. El alemán ya lo había dejado fuera de la última convocatoria con Inglaterra y no ha modificado su decisión de cara al Mundial. Su flojísimo nivel en el Real Madrid le ha costado su lugar en los 'Three Lions'.

Phil Foden Nadie discute que la temporada de Phil Foden en el Manchester City está lejos de su mejor nivel, pero el de Stockport es uno de esos jugadores que puede cambiar un partido con un 'chispazo' de su magia. Sin embargo, eso, a los ojos de Tuchel, no ha sido suficiente para llevar al Mundial al mejor jugador de la Premier League 2023-24. Mazazo importante para un Foden que ha jugado 49 partidos este curso, marcando 10 goles y repartiendo 7 asistencias.

Cole Palmer Otra zurda de altísima calidad se ha quedado fuera. Cole Palmer no estará en el Mundial después de haber vivido una temporada un tanto complicada. Empezó el curso lesionado, fuera de los terrenos de juego, aunque venía de incluso opositar al Balón de Oro que se llevó Dembélé. No obstante, ni su talento, ni los 10 goles y 3 asistencias que ha registrado en 33 encuentros han convencido a Tuchel. Descartado.

Adam Wharton El que fuera uno de los nombres más cotizados del pasado mercado veraniego no podrá aprovechar el escaparate del Mundial. El cerebro de un Crystal Palace finalista de Conference League no podrá serlo en Inglaterra. Esta temporada acumula 51 encuentros, 1 gol y 7 pases de gol. Era uno de los objetivos de Xabi Alonso en su fugaz Real Madrid.

Jarrod Bowen El extremo del West Ham también se ha quedado fuera de la lista. Aunque es un futbolista de grandísimo nivel y con experiencia internacional (ha jugado 22 veces con Inglaterra), sus dobles dígitos en goles (10) y asistencias (11) no han sido suficientes para ganarle el pulso a hombres como Saka o Madueke.

La lista es casi interminable. Lewis Hall, Luke Shaw, Fikayo Tomori, Morgan Gibbs-White, Levi Colwill... Todos ellos han quedado fuera de una convocatoria que ha dado mucho de qué hablar. El Mundial dictará si Tuchel ha acertado o no.