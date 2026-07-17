El gran triunfo mundial de La Masia

El Barça también jugará la final del Mundial porque pocos clubs pueden presumir de una representación tan determinante en el partido más importante del planeta fútbol. El duelo entre España y Argentina será también un homenaje al modelo formativo blaugrana, con un total de ocho futbolistas del primer equipo del Barça y nueve jugadores formados en La Masia sobre el césped del MetLife Stadium. Una demostración incontestable de que la cantera marca el presente del fútbol mundial.

Messi, el día que lo echaron del Barça / VALENTI ENRICH / SPORT

La presencia barcelonista en la selección española es abrumadora: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Èric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal forman parte de la plantilla de Luis de la Fuente. Solo el Atlético supera, con diez hombres, al Barça (cuatro por España y seis por Argentina), pero el dato adquiere todavía una dimensión mayor cuando se amplía el foco hacia La Masia.

Gavi y Lamine, antes de un partido del Barça / EFE

Porque la influencia de la cantera blaugrana trasciende el propio Barça. Entre España y Argentina habrá nueve futbolistas formados en la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Leo Messi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Èric Garcia, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz. Algunos continúan defendiendo la camiseta del Barça, otros desarrollaron su carrera lejos del Camp Nou, pero todos comparten el mismo origen futbolístico y una misma manera de entender el juego.

Valdés, Pedro, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, Xavi y Villa (ESP), Abidal y Henry (FRA), Messi (ARG), Dani Alves (BRA), Márquez (MEX) y Touré (CIV). El gran colofón del Barça, con ocho campeones mundiales de golpe / Agencias

No es casualidad. La Masia lleva décadas formando futbolistas con una identidad reconocible, basada en el protagonismo con balón, la inteligencia táctica y la comprensión colectiva del juego. Año tras año, decáda tras década, proyecto tras proyecto. Un modelo que ha permitido al Barça construir algunas de las mejores generaciones de su historia y que también ha alimentado a las principales selecciones del mundo. La final del Mundial vuelve a ponerlo de manifiesto. Como ya lo hizo en 2010, cuando la selección española ganó el Mundial de Sudáfrica con ocho blaugranas: Valdés, Piqué, Puyol, Iniesta, Xavi, Cesc, Busquets y Pedro.

Guardiola aplaude a Messi en su etapa en el Barça. / Jordi Cotrina

Además, el gran protagonista del partido simboliza mejor que nadie esa influencia. Leo Messi representa el mayor éxito que ha producido nunca La Masia, mientras que Lamine Yamal aspira a recoger ese testigo. El argentino, formado en el fútbol base culé desde los 13 años, disputará una nueva final mundialista frente al futbolista llamado a liderar la siguiente generación azulgrana. Dos épocas distintas unidas por una misma escuela de fútbol.

La Masia traspasa fronteras

La presencia de Cucurella, Grimaldo o Dani Olmo demuestra, además, que el éxito de La Masia no se mide únicamente por los jugadores que triunfan en el Barça. Su trabajo también queda reflejado en aquellos futbolistas que encontraron su mejor versión lejos del Camp Nou y hoy son piezas fundamentales en equipos de primer nivel y en la selección española.

Lamine Yamal y Cubarsí, en un partido con el fútbol base blaugrana / VALENTI ENRICH / Enviados

Cuando el balón eche a rodar en Nueva York habrá un campeón del mundo. Pero, ocurra lo que ocurra, también habrá un vencedor silencioso a miles de kilómetros. En realidad, no será un solo vencedor, sino un proyecto colectivo de club que ha convertido el fútbol en aquello que desde Barcelona se empezó a soñar hace muchas décadas. Si una final del Mundial reúne a ocho futbolistas del Barça y nueve jugadores formados en La Masia, la conclusión resulta inevitable: el modelo formativo blaugrana continúa siendo, dos décadas después de la generación de Xavi, Iniesta, Puyol y Messi, la mayor fábrica de talento del fútbol mundial.