La gran revelación del Mundial ya tiene nuevo equipo: Vozinha, al Colo Colo

El Mundial es el mejor escaparate para un jugador, pues, al ser la máxima competición y el torneo más visto en todo el planeta, un gran rendimiento en la competición puede servir para cambiar la realidad de una carrera futbolística y cerrar contratos que difícilmente se lograrían sin la participación en la Copa del Mundo.

En este sentido, en la recientemente finalizada edición de Estados Unidos, México y Canadá, uno de los grandes nombres propios fue el del guardameta de Cabo Verde: Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha. El cancerbero de 40 años cuajó dos grandes actuaciones ante los conjuntos que, a la postre, llegarían a la gran final. Gracias a sus numerosas paradas de mérito, la Selección de España de Luis de la Fuente no pudo pasar del empate a cero en la primera jornada de la fase de grupos, mientras que Argentina necesitó de la prórroga para pasar en dieciseisavos por la mínima, con un resultado final de 3-2.

Ahora, tras finalizar contrato con el Chaves de segunda división portuguesa y haber sido relacionado con muchos clubes de cualquier parte del mundo, incluso con el Inter Miami de Leo Messi, el portero ya conoce dónde continuará su trayectoria.

El Colo-Colo chileno, su nuevo destino

Tras convertirse en el arquero con más seguidores en Instagram al alcanzar la cifra de 29,5 millones de 'followers', la revelación de la Copa del Mundo afirmó hace semanas que esperaba "poder encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como herramienta de marketing", objetivo que parece haber cumplido.

Vozinha, ante Argentina / EUROPA PRESS

Después de una gran cantidad de rumores, su representante reconoció los contactos con el Colo-Colo, aunque ha sido Aníbal Mosa, presidente de la entidad chilena, quien ha terminado por confirmar el movimiento. "Lo primero es ratificar que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", declaró Mosa antes del arranque del partido de liga chilena contra Deportes Limache. "Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", confirmó el directivo respecto a la situación con el portero de Cabo Verde.

De esta manera, Vozinha logra a sus 40 años firmar con un histórico del fútbol sudamericano y defender las redes que en su día defendió Claudio Bravo, haciendo valer su gran Mundial más allá del buen recuerdo plasmado en los amantes del deporte rey.