El gran reto de España: una barrera casi imposible de superar para la 'Roja'

España ya está entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. El conjunto de Luis de la Fuente selló su clasificación para los cuartos de final tras imponerse por 0-1 a Portugal gracias a un agónico tanto de Mikel Merino en el minuto 91, un triunfo que confirmó la madurez competitiva de una selección que supo sufrir y golpear en el momento decisivo.

El premio será un duelo de máxima exigencia frente a Bélgica, que llega lanzada después de golear por 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final. Un enfrentamiento con aroma de revancha para la selección española, ya que en el recuerdo se encuentra el precedente entre ambos en una Copa del Mundo se remonta a los cuartos de final de México 1986. Entonces, España empató 1-1 tras un gol salvador de Juan Señor, pero acabó cayendo en la tanda de penaltis (5-4), una de las eliminaciones más dolorosas de su historia.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino ante Portugal / Kenneth Fernández / EFE

La barrera de los cuartos de final

Los cuartos de final representan, además, una barrera histórica para el fútbol español. La Roja ha alcanzado esta ronda en varias ocasiones (1934, 1986, 1994, 2002, 2010 y ahora en 2026), pero únicamente consiguió superarla una vez. Fue en Sudáfrica 2010, cuando el equipo dirigido por Vicente del Bosque derrotó a Paraguay (1-0) y abrió el camino hacia unas históricas semifinales frente a Alemania y, posteriormente, hacia la conquista del primer Mundial de su historia.

Desde entonces, España no había vuelto a pisar unos cuartos de final mundialistas, por lo que el reto es doble: romper una barrera histórica y volver a situarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

Lamine Yamal, la esperanza de España

Para conseguirlo, buena parte de las esperanzas vuelven a recaer sobre Lamine Yamal. El extremo del Barcelona volvió a dejar detalles de su enorme talento frente a Portugal, generando peligro constante y siendo una de las principales amenazas ofensivas de España. Luis de la Fuente destacó tras el encuentro su influencia en el juego, su capacidad para desequilibrar y el esfuerzo que realizó también sin balón.

Lamine Yamal, saludando a Cristiano Ronaldo tras el España - Portugal del Mundial 2026 / EFE

Sin embargo, la sensación es que el joven talento todavía guarda una marcha más. Ha demostrado que puede decidir partidos en cualquier acción, pero ante una selección del nivel de Bélgica España necesitará la versión más determinante de su gran estrella. No porque haya estado lejos de su mejor nivel, sino porque el margen de crecimiento de Lamine sigue siendo enorme y cada eliminatoria exige un paso adelante de los futbolistas llamados a marcar diferencias.

El récord bajo palos de Unai Simón

Si España transmite la sensación de ser una selección prácticamente inexpugnable, gran parte del mérito también recae en Unai Simón. El guardameta del Athletic Club aún no ha encajado un solo gol en este Mundial y se ha convertido en el líder de una defensa que está firmando unos registros históricos. Ante Portugal volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba, con una intervención decisiva ante Cristiano Ronaldo antes del tanto de Mikel Merino que decidió la eliminatoria.

Borja felicita a Unai Simón. / Jeffrey McWorther

Más allá del pleno de porterías a cero en el torneo, Unai Simón ha llevado su racha de imbatibilidad en los Mundiales a cotas nunca vistas. El internacional español ya había superado ante Austria el histórico registro del italiano Walter Zenga (517 minutos sin encajar entre Italia 1990 y Estados Unidos 1994), estableciendo un nuevo récord de la Copa del Mundo. Tras mantener también la portería a cero frente a Portugal, el guardameta ha ampliado todavía más esa marca y continúa escribiendo una página histórica bajo palos.

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En ese sentido, España llega con confianza, una defensa que ha transmitido mucha solidez durante el torneo y un bloque cada vez más reconocible. Pero la historia recuerda que los cuartos de final nunca han sido un territorio sencillo para la Roja. Superarlos significaría mucho más que eliminar a Bélgica... sería romper una barrera que solo cayó una vez, en el inolvidable camino hacia la estrella de 2010.