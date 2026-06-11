La gran oferta de Nude Project: ir a la final del Mundial por 1 euro

Es la ganga del verano. Nude Project anuncia que puedes ir a la final del Mundial 2026 por tan solo un euro. La marca de ropa presenta Certified Winners Club, una cápsula creada como homenaje a la comunidad que ha acompañado a la marca desde sus inicios y al verano futbolístico que está reuniendo a millones de personas alrededor de una misma ilusión.

Pero hay una diferencia. Nada de lo que forma parte de Certified Winners Club podrá comprarse.La cápsula está formada exclusivamente por piezas únicas 1/1. Una sola unidad de cada diseño. Una sola oportunidad de conseguirlo. Y la única forma de acceder a ellas será a través de participaciones de 1euro.

Un drop que no se puede comprar

Certified Winners Club rompe con la lógica habitual de cualquier lanzamiento. No habrá stock. No habrá reposiciones. No habrá posibilidad de compra. Cada una de las piezas que forman la cápsula ha sido producida una única vez y será asignada a través de una dinámica abierta a toda la comunidad. Con cada victoria de La Roja durante el torneo se desbloqueará una nueva pieza, una nueva oportunidad y un nuevo premio. Una cápsula que evoluciona en tiempo real al ritmo de uno de los momentos culturales más importantes del año.

El gran último premio

A medida que avance el campeonato, los participantes podrán acceder a nuevas piezas y experiencias exclusivas. El último desbloqueo llegará si La Roja alcanza el último partido del torneo.

El premio: dos entradas para vivir la gran final en directo.

La culminación de una dinámica construida alrededor de una idea sencilla: convertir una participación de 1 euro en la posibilidad de vivir un verano inolvidable.

Un homenaje al verano futbolístico

Más que una colección, Certified Winners Club funciona como un archivo de recuerdos de este verano. Las piezas toman referencias de la estética futbolística de los años 90 y principios de los 2000, de los clubes deportivos vintage, de las chaquetas de campeones, de los viajes de equipo y de toda la iconografía asociada a las grandes competiciones.

La cápsula incluye camisetas, fullzips, knits, chaquetas técnicas, leather jackets y accesorios desarrollados exclusivamente para esta activación y cada pieza está destinada a un único ganador.

Dos prendas exclusivas de Nude Project / SPORT

Entre los diseños más destacados de la cápsula se encuentran el Torres Knit, que reinterpreta al icónico oso de Nude Project como futbolista bajo el lettering Nude F.C.

También encontramos La Gavillo Leather Jacket, concebida como la pieza más aspiracional del proyecto e inspirada en las chaquetas de campeones y en la cultura de los clubes deportivos históricos.

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La Gavillo Leather Jacket / Nude Project

Y ya por último, la propuesta se completa con accesorios y prendas técnicas que combinan referencias deportivas vintage con el lenguaje visual característico de Nude Project.