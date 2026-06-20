El 'Gran Hermano' que revoluciona el Mundial

La agencia de Barcelona 'Double Tap' ha instalado su centro de operaciones en Miami durante la cita mundialista en una casa dedicada por completo a la innovación. Esta iniciativa funciona como una factoría digital de contenido ininterrumpido diseñada para retransmitir los 104 partidos, un espacio hiperconectado destinado a competir cara a cara con la información deportiva más tradicional.

Un desafío logístico en Norteamérica

El Mundial de Norteamérica ha obligado a transformar las estrategias de los creadores de contenido debido a las enormes distancias geográficas entre las distintas sedes. Ante este exigente escenario, la agencia barcelonesa Double Tap ha tomado una decisión drástica pero enormemente ambiciosa para su modelo de negocio. La firma ha decidido trasladar todo su equipo a tierras estadounidenses para inaugurar una residencia de creación de contenido continuo. Esta estrategia apuesta fuerte por la convivencia de los creadores y la inmediatez de las redes sociales, estableciendo un formato de entretenimiento que no descansa ni un solo minuto durante la Copa del Mundo.

Identidad global con raíces catalanas

El origen de esta enorme sede temporal instalada en Miami se explica desde la vocación internacional de la empresa, pese a mantener su núcleo en territorio catalán. "Nuestra sede está en Barcelona, somos una agencia catalana, pero con mucho ingrediente internacional", señala Eliezer, responsable de patrocinios de Double Tap. La naturaleza multipaís y multicultural de esta competición exigía una respuesta a su altura, motivo por el cual el equipo directivo y técnico cuenta con profesionales de orígenes muy diversos. "Teníamos que estar aquí para mezclar nuestra llegada a perfiles internacionales y nuestro expertise en redes sociales; desarrollamos una inmensa casa donde el hilo principal y absoluto sea la creación de contenido puro", asegura el directivo con convicción.

Plató hiperconectado: creatividad sin descanso

Para poder reaccionar en directo a la totalidad del torneo, la residencia entera se ha transformado en un plató tecnológico de última generación. En este entorno la privacidad se difumina por completo en favor de la creatividad, funcionando bajo el concepto de un 'Gran Hermano' inmerso en el ecosistema futbolístico. Las cámaras de alta definición inundan cada rincón de la propiedad con el objetivo de registrar la intensa convivencia y los acalorados debates diarios. Para los momentos de ocio, las zonas exteriores disponen de una piscina ideal para retos y un balcón equipado con pistas de fútbol-tenis.

El núcleo principal de toda la producción se concentra en un gigantesco salón plagado de pantallas. Esta zona está destinada exclusivamente a retransmisiones, torneos de videojuegos y acciones en vivo para la FIFA, logrando conectar en directo con millones de espectadores en todo el mundo. Destaca además una casita independiente con una estética inspirada en el imaginario visual de Bad Bunny, la cual está reservada específicamente para grabar entrevistas íntimas. De esta manera, los creadores siguen los encuentros realizando juegos y retos constantes para mantener al público cautivo en todo momento.

El explosivo fenómeno de Tim Payne

Toda esta ambiciosa apuesta organizativa se ha visto ampliamente respaldada por las masivas cifras de audiencias mundiales. El gran dinamizador de este arranque de campeonato ha sido el fenómeno global creado alrededor del futbolista neozelandés Tim Payne. Este éxito ha sido impulsado por el estallido digital del creador argentino Valentín, un talento representado en la actualidad por la agencia española. "El tema de Tim Payne es muy importante porque el creador que arrancó esta tendencia trabaja con nosotros en Argentina desde hace tiempo", apunta Eliezer sobre el inicio de este viral.

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Tras dedicarse a buscar historias alternativas y periféricas dentro del fútbol, el creador de contenido logró agitar a las masas de forma contundente e inesperada. "Con lo de Tim Payne dimos en el blanco, marcamos una tendencia de medios, porque ahora Tim Payne ya es un estandarte de este Mundial", subraya el responsable de la agencia. Este tremendo impacto permitió finalmente a Valentín realizar una exitosa gira en Estados Unidos, viajando tras los pasos del jugador oceánico, para culminar el proceso con un histórico encuentro presencial de enorme alcance mediático.