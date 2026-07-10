La gran amenaza de Leo Messi sigue sin entrenar: Manzambi, seria duda ante Argentina

Leo Messi está a un solo paso de acceder de nuevo a unas semifinales del Mundial. Con más complicaciones de las esperadas, Argentina ha ido superando obstáculos hasta plantarse en los cuartos de final, donde se enfrentará la madrugada del domingo a Suiza.

Un hueso duro de roer el combinado dirigido por Murat Yakin, que llega a cuartos con perfil bajo y sin hacer mucho ruido tras superar a Argelia en dieciseisavos y a Colombia en octavos (en los penaltis). No cuenta Suiza con grandes estrellas, pero sí con varios nombres relevantes.

Del dominio del veterano Xhaka en la medular, a la experiencia de Akanji y Köbel atrás, pasando por el desequilibrio de Dan Ndoye y los goles de Embolo. Sin embargo, el gran MVP suizo del torneo sigue siendo duda para enfrentarse a Argentina.

Johan Manzambi, de Suiza, ante Argelia / EFE

Hablamos de Johan Manzambi, la gran revelación de la Copa del Mundo. A sus 20 años, el futbolista del Friburgo, que ya brilló durante la temporada alcanzando incluso la final de la Europa League con el equipo germano, ha despertado el interés de varios de los grandes del continente con sus actuaciones en el Mundial.

Lesionado antes de Colombia

Sin embargo, todo se torció en las horas previas a enfrentarse a Colombia. En uno de los entrenamientos suizos, el posible futuro fichaje del Newcastle cayó lesionado, siendo baja de última hora para el encuentro de octavos de final. "No siente dolor. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", dijo el seleccionador.

Desde entonces, Manzambi todavía no se ha entrenado con el resto del grupo y sigue ejercitándose individualmente, por lo que su titularidad frente a la Argentina de Leo Messi parece esfumarse. A menos de 48 horas para el partido, habrá que esperar a la rueda de prensa de Murat Yakin para confirmar o no su presencia, aunque todo apunta a que podría tener minutos en la segunda mitad.

Dependerá todo de las sensaciones que coja en la última sesión preparatoria, puesto que en la primera se le vio cojeando y con una venda en la rodilla, mientras que esta madrugada tampoco pudo seguir la dinámica grupal por culpa de sus molestias.