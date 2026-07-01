Gordon, tras revolucionar el Inglaterra-Congo: "Odio ser suplente, soy un manojo de nervios"

Fue clave. Dinamitó el partido cuando Inglaterra estaba cayendo ante Congo en dieciseisavos del Mundial 2026. Harry Kane se llevó los titulares con sus dos tantos, pero uno de los factores determinantes de la reacción de Inglaterra tuvo nombre y apellido: Anthony Gordon.

Anthony Gordon ante el Congo en el Mundial 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dos pases de gol al delantero, que está siendo claramente el líder y el futbolista más destacado de la escuadra dirigida por Thomas Tuchel. Se convierte en el primer futbolista de esta Copa del Mundo en dar dos asistencias saliendo como suplente.

Dos titularidades y dos suplencias

Gordon había comenzado el Mundial como titular tanto ante Croacia (4-2) como frente a Ghana (0-0), después de llegar a la gran cita en un gran momento de forma tras firmar un gol y una asistencia en el amistoso previo ante Costa Rica. Sin embargo, no disputó ni un solo minuto en el último partido de la fase de grupos contra Panamá y tampoco fue titular en los dieciseisavos frente al Congo.

Anthony entró al terreno de juego en el 61' por otro futbolista de reciente recuerdo azulgrana, Rashford. El extremo del Barça aportó profundidad, desequilibrio y una amenaza constante por la banda izquierda, alternando centros con conducciones hacia dentro para romper una defensa que hasta entonces había controlado el partido.

Anthony Gordon y su espectacular velocidad en el Mundial / Andrea Matillas

Tras el encuentro, el extremo británico habló en zona mixta: "Es increíble estar cerca de él porque cuando estás cerca de alguien en el nivel de élite, que está en la cima del fútbol, está teniendo una temporada que solo ha superado Leo Messi, el mejor de todos los tiempos, eso habla del nivel en el que está", comentaba Gordon sobre Kane.

Kane y su entrada

"No es casualidad, es trabajo de cada día, sacrificio, lo duro que trabaja en la finalización. Lo hace con pasión, con entrega. Es una inspiración para todos nosotros", añadía.

Sobre su entrada, Gordon comentó que "odio ser suplente, para ser sincero soy un manojo de nervios cuando entró desde el banquillo. Me dirijo a patear cada pelota, trato de no hacerlo, de estar tranquilo. Pero no puedo evitarlo, así que estaba loco por entrar. Sentí que cuando entré estaban cansados, así que traté de aprovecharlo al máximo. Solo intenté darle el balón a Harry, sé que está allí en alguna parte y lo estaba".