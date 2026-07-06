Gordon, un puñal incansable por la banda para desgastar a México

Si Bellingham puso los goles y Kane la sentencia, Anthony Gordon puso el desgaste. El extremo inglés convirtió la banda izquierda en una autopista de sentido único y a México no le quedó otra que frenarle a base de faltas: hasta cuatro le hicieron, más que a ningún otro jugador inglés. Ya en el minuto 4 Jorge Sánchez tuvo que derribarle, un aviso de lo que venía: el lateral mexicano volvió a cometerle falta al filo del descanso y Jesús Gallardo tomó el relevo en la segunda parte.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Un martillo sin pausa

Lo de Gordon fue insistencia pura. Lo intentó por dentro, por fuera y al espacio, siempre con la misma idea: encarar. Se atrevió con media docena de regates, buscó una y otra vez la espalda de la zaga mexicana con sus arrancadas, ninguna carrera inglesa fue tan profunda como la suya, de casi 40 metros, y ni siquiera se escondió en el trabajo sucio, peleando cada balón dividido como un obrero más. México lo sufrió por todos los frentes.

Primero el aviso, luego el castigo

Gordon no solo desbordó: también probó a Raúl Rangel. En el minuto 26 recibió un envío largo de Pickford, encaró desde el costado izquierdo del área y sacó un remate raso que el portero mexicano tuvo que desviar bajo palos. Fue el aviso. El castigo llegó en el 58, cuando el extremo volvió a ganar la espalda a la defensa y fue el propio Rangel quien lo derribó dentro del área. Penalti claro y sin protestas.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Kane no perdona

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A la pena máxima se encargó de darle valor Harry Kane, que en el minuto 60 la transformó con un disparo raso junto al palo izquierdo para firmar el 1-3 y encarrilar definitivamente el duelo ante México. Un gol con doble sello inglés: la definición del capitán y el trabajo sucio, incansable, de un Gordon que llevó de cabeza a todo el costado derecho mexicano de principio a fin.