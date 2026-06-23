Gordon o Rashford, la gran duda en Inglaterra

La selección inglesa arrancó el Mundial dejando una gran imagen tras ganar 4 a 2 frente a la siempre peligrosa Croacia. El ataque escogido por Tuchel rindió a las mil maravillas: en punta, Kane anotó un doblete, en la mediapunta Bellingham marcó el tercero, por derecha Madueke provocó el penalti que derivó en el 1 a 0, y por izquierda, el único jugador que tuvo un partido discreto: el nuevo fichaje del Barça Antony Gordon.

El ya exjugador del Newcastle tuvo un buen cabezazo desde muy cerca de la portería que sacó Livakovic, y más allá de eso poco se vió de Gordon. En el minuto 72 fue sustituido para que entrase Marcus Rashford, cuyo futuro todavía es incierto, para anotar el cuarto y definitivo gol de Inglaterra.

Ahora mismo por la cabeza de Tuchel debe pasar un debate similar al que tuvieron Deco y Hansi Flick hace unas semanas: ¿quien es mejor opción por izquierda, Anthony Gordon o Marcus Rashford? De primeras Gordon ganó la partida, pero el rendimiento del de Manchester en la primera jornada puede catapultarle a la titularidad.

Ambos jugadores vienen de buenos números esta temporada: Gordon viene de ser el tercer máximo goleador de la Champions con 10 goles y Rashford, en un rol bastante secundario en el Barça, ha conseguido 14 goles y 11 asistencias, siendo clave en el final de temporada.

FC Barcelona - Real Madrid I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

La experiencia puede resultar clave en la decisión final del seleccionador: Rashford disputa su tercer Mundial, competición en la que ya ha anotado 4 goles, mientras que Gordon es debutante. Por ahora, Tuchel no se ha mojado sobre quién es el titular en su última rueda de prensa. Lo que si que hizo, en cambio, fue elogiar a Rashford: "Él compite por el puesto con Gordon de una manera muy respetuosa. Está en un buen momento, ojalá siga así".

Más allá de este debate, por la banda derecha también hay dudas de quién será titular. En principio, Saka es el titular, pero al haber llegado tocado al torneo, Noni Madueke, su compañero en el Arsenal, podría seguir en el once inicial.

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