Anthony Gordon, de actor secundario al estrellato en el Mundial

Anthony Gordon ha completado su gran salto en este Mundial. El nuevo fichaje del FC Barcelona cerró su torneo más importante con una actuación que confirma su crecimiento en la élite internacional. El extremo inglés volvió a aparecer en el momento decisivo al abrir el marcador frente a Argentina en las semifinales, aunque el tanto terminó siendo insuficiente para evitar la remontada de la vigente campeona del mundo (2-1).

Lejos del protagonismo de otras estrellas inglesas al inicio del campeonato, Gordon ha ido creciendo partido a partido hasta convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial. El atacante blaugrana ha participado de forma decisiva en cuatro encuentros eliminatorios consecutivos, demostrando que su influencia va más allá de su sacrificio defensivo.

Gordon se consagra en el Mundial

Aunque Inglaterra se quedó a las puertas de la final, Anthony Gordon abandona Estados Unidos con la sensación de haber dado un paso definitivo hacia la élite mundial. El gol ante Argentina no tuvo premio colectivo, pero sí confirmó que el Barça ha incorporado este verano a un futbolista preparado para asumir un papel protagonista. El extremo inglés ya había repartido dos asistencias decisivas en los dieciseisavos de final frente a la RD Congo, provocó el penalti que permitió eliminar a México en los octavos y volvió a asistir frente a Noruega en los cuartos.

Su gol en semifinales completó un Mundial en el que ha pasado de tener un papel secundario a convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del conjunto inglés, siendo el único jugador además de Kane y Bellingham en anotar en el torneo.

Gordon adelanta a Inglaterra / FIFA

Un gol de puro instinto

La acción del tanto nació de un balón largo en el minuto 55 que buscaba sorprender a la defensa argentina. Nicolás Tagliafico intentó despejar de chilena, pero el rechazo le salió corto y dejó el balón vivo en la banda derecha. Allí apareció Morgan Rogers, que levantó la cabeza y puso un centro medido a media altura al segundo palo. Fue entonces cuando Nahuel Molina desconectó durante un instante. Un error imperdonable en unas semifinales mundialistas.

Anthony Gordon lo detectó antes que nadie. Atacó el espacio con una velocidad espectacular, se anticipó al lateral argentino y, con un sutil toque con el interior del pie, batió a Emiliano 'Dibu' Martínez para desatar la locura inglesa.

La actuación de Gordon resume a la perfección el tipo de futbolista que ha fichado el Barça. Hasta ese momento apenas había encontrado espacios y prácticamente no había participado en acciones de peligro. Sin embargo, cuando llegó la primera oportunidad clara que pasó por sus botas, no perdonó. Un movimiento perfecto al espacio, una lectura brillante de la jugada y una definición de auténtico 'killer'.