Gordon, especialista en penaltis: "Me encanta la presión"

La gran estrella de Inglaterra en su último amistoso antes del Mundial no fue Harry Kane ni Jude Bellingham. Anthony Gordon, el nuevo fichaje del Barça, se ganó todos los focos tras un partido eléctrico que mareó por completo a la defensa costarricense.

El inglés asistió a Rice en el primer tanto del encuentro y marcó un penalti. En Newcastle ya demostró que era un gran lanzador de penas máximas y en Inglaterra Tuchel no tiene dudas; si no está Kane, son para él.

"Estaba emocionado porque Harry Kane no estaba en el campo; intentaba encontrarlo, pero cuando supe que no estaba, quise tirarlo. Me encanta la presión de los penaltis", dijo el azulgrana en zona mixta.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Y no se equivocó. La puso en la misma escuadra, evitando que cualquier intento del portero fuese inútil.

Gordon espera tener mucho protagonismo en el Mundial y ser importante para Tuchel: "Siempre hay presión al jugar con Inglaterra, ya que sabes que hay grandes jugadores esperando para entrar desde el banquillo y marcar la diferencia. Si no puedes lidiar con eso, entonces no estás en el nivel adecuado. Juego con jugadores increíbles, así que me hacen lucir mucho mejor".

Más allá de la asistencia y de las acciones de peligro que generó, Gordon dejó claro el perfil de futbolista que ha incorporado el Barça. Futbolísticamente, es un extremo rápido, atrevido y con mucha chispa, pero además de eso, ha fichado a un delantero con una mentalidad de hierro, como demuestran sus palabras tras el amistoso. Gordon quiere hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá.