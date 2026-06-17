Gordon entra en escena en el Mundial contra la 'eterna' Croacia de Modric

Inglaterra ha competido muy bien en líneas generales en las últimas grandes competiciones, pero no ha logrado culminar el trabajo. Ha perdido las dos últimas finales de la Eurocopa, mientras que en el Mundial de Rusia 2018 y el de Qatar 2022 alcanzó las semifinales y los cuartos de final, respectivamente. Nada mal para unos 'Three Lions' que, sin embargo, quieren levantar un título importante de una vez por todas. Y es por ello que han entregado las riendas de la era post Gareth Southgate a Thomas Tuchel.

El entrenador alemán no pudo dejar más claro con su convocatoria que quería marcar un antes y un después y revolucionar la plantilla. Dejó fuera a piezas de la columna vertebral del pasado reciente como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden o Cole Palmer en lo que para muchos analistas será un 'puerta grande o enfermería' de manual. Tuchel demostró autoridad y personalidad a la hora de confeccionar la lista, pero ahora debe refrendarlo sobre el terreno de juego.

A pesar de todas estas ausencias, Inglaterra tiene muchos motivos para creer en sus opciones. Además de Harry Kane, que ha completado una temporada brutal con el Bayern con 61 goles en 51 partidos, también tiene en sus filas a futbolistas de la talla de Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Marcus Rashford... y el flamante fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon. El extremo se exhibió en el último amistoso antes de la Copa del Mundo con un gol, una asistencia y un penalti provocado (anulado por el VAR).

La primera prueba de esta 'nueva' Inglaterra no será nada sencilla. Se enfrentará, nada más y nada menos, que a la 'eterna' Croacia de Luka Modric. Esa selección balcánica dirigida por Zlatko Dalic que siempre compite por encima de las expectativas: en las dos últimas ediciones del Mundial ha finalizado en segunda y tercera posición. Casi nada. Obviamente el equipo ha tenido que ir renovándose con algunas retiradas dolorosas como las de Mario Mandzukic o Ivan Rakitic, pero lo ha hecho a las mil maravillas y sin que ello le haya hecho perder competitividad.

Inglaterra y Croacia se verán las caras este miércoles en el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, en el que sin ninguna duda es uno de los compromisos con mayor cartel de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Encuadrados en un grupo que no será asequible, con Ghana y Panamá como otras rivales, empezar la competición con un buen resultado será clave para tener un camino más asequible sobre el papel en unas hipotéticas eliminatorias.

En clave blaugrana, lógicamente Gordon acaparará todos los focos. La dirección deportiva de Deco ha realizado una inversión importante para 'atar' al primer refuerzo del verano y un escenario de máxima exigencia como la Copa del Mundo será ideal para ver cómo se desenvuelve. En unas recientes declaraciones, el ex del Newcastle ya dejó muy claro que le gusta la presión: "Siempre hay presión cuando juegas con Inglaterra, porque sabes que hay grandes jugadores esperando en el banquillo para entrar y marcar la diferencia. Si no puedes lidiar con eso, entonces estás en el sitio equivocado. Estoy jugando con futbolistas increíbles, así que ellos hacen que yo parezca mucho mejor", valoró.

Horario y dónde ver por TV el Inglaterra-Croacia

El partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la primera jornada del Grupo L, tendrá lugar este miércoles 17 de junio a las 22.00 horas (CEST) en el AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores. En España, se podrá ver gratis por La 1, el canal autonómico La 2 Cat y la página web RTVE Play. También a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y los emite por DAZN Mundial.

Alineaciones probables del Inglaterra-Croacia

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Budimir, Kramaric, Perisic.