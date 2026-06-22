Gonzalo Miró se sincera sobre si Lamine Yamal es imprescindible para España: "Me niego a pensarlo"

España volvió a demostrar ante Arabia Saudí que es una de las selecciones candidatas a alzarse con la Copa Mundial de Fútbol. El partido fue muy plácido para los de Luis de la Fuente. En los primeros minutos, Lamine Yamal abrió el marcador gracias a un gran pase de Mikel Oyarzabal. Un tanto clave para encarrilar el encuentro, que el delantero de la Real Sociedad terminó de sentenciar con un doblete. El último tanto llegó con un gol en propia puerta provocado por un disparo de Marc Cucurella.

El claro protagonista del partido fue el '10' del FC Barcelona, ya que demostró estar a un gran nivel, siendo decisivo para que España consiguiese la primera victoria del Mundial. Con el triunfo, vuelve el debate sobre si el de Rocafonda es imprescindible para España. En el encuentro ante Cabo Verde apenas disputó unos minutos en la segunda parte y la selección española fue incapaz de pasar del empate.

Desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron todo lo que dio de sí de la victoria de España ante Arabia Saudí y debatieron sobre si el jugador del conjunto azulgrana es fundamental para que la selección española llegue lejos en el Mundial, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los colaboradores que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Gonzalo Miró, quien se mostró contundente: "A pesar del gran rendimiento, me niego a pensar que este equipo, por muy desequilibrante que sea Lamine Yamal, necesita del mejor jugador para ganar a Cabo Verde y Arabia Saudí".

Sobre el debut de España en el Mundial, el tertuliano de 'El Partidazo de COPE' señaló que "el equipo, que sin ser probablemente el mejor que puede tener España sobre el terreno de juego, era lo suficiente bueno para ganar a Cabo Verde".

Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial / AFP7 vía Europa Press

Un partido en el que De la Fuente apostó por dejar en el banquillo al '10' del Barça, ya que venía de estar más de dos meses lesionado. Con el transcurso de los partidos, el de Rocafonda irá encontrando su mejor versión, algo fundamental para España, especialmente en las eliminatorias a un partido.

Por otro lado, Miró aseguró que la selección española no venció a Cabo Verde porque "la intención, la intensidad o el ritmo fue completamente distinto".

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El colaborador de 'El Partidazo de COPE' no tiene dudas de que "si los jugadores que salieron de partida el otro día hubieran salido como lo han hecho con Arabia Saudí también hubiesen ganado".