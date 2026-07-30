Gonzalo Miró dice lo que todo el mundo piensa sobre quién debería ser el próximo ganador del Balón de Oro: "Estoy dispuesto a asumir la crítica"

Aunque todavía faltan meses para la gala del Balón de Oro, el debate sobre quién debe ganarlo ya está en boca de todos, especialmente desde que la selección española conquistó el Mundial tras derrotar a Argentina gracias al gol de Ferran Torres, futbolista del FC Barcelona. El único jugador que ha logrado conquistar tanto la Champions League como el Mundial este año ha sido Fabián Ruiz, aunque no figura entre los principales candidatos al galardón.

En 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron quién debería ganarlo, y uno de los más críticos fue Gonzalo Miró, que dejó claro que "a todos los aspirantes les falta algo para ganarlo con solvencia". Por ello, será un galardón interesante, debido a que no hay un claro favorito.

Uno de los jugadores que nombró fue Rodri Hernández, futbolista del Manchester City. No obstante, el colaborador de 'El Partidazo de COPE' no dudó en decir que "no ha hecho buena temporada", pues no ha sido un jugador clave para Pep Guardiola durante la temporada, aunque también porque ha estado gran parte de la temporada lesionado.

Respecto a la participación que ha tenido Rodri durante el Mundial, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, Miró fue contundente: "Creo que no hizo una buena fase de grupos": Sin embargo, reconoció que rindió a un buen nivel en las eliminatorias.

Rodri, MVP del Mundial / Agencias

A pesar de ser el 'MVP' del Mundial, el colaborador de 'El Partidazo de COPE' cree que el Balón de Oro se basa en toda la temporada: "Por el cómputo general del año, no sabría decirte".

¿Kylian Mbappé o Harry Kane?

Otro de los candidatos es Kylian Mbappé, aunque Miró señaló que sería "muy raro", ya que no ha ganado ningún título.

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Por último, mencionó a Harry Kane: "No ha hecho una temporada lo suficientemente buena como para estar por encima de los demás".