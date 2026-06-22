La goleada a Arabia lo cambia todo: el apetecible camino provisional de España hasta su segunda estrella

Lamine Yamal tiene 18 añitos, está disputando su primer Mundial, en el que ya se ha estrenado con gol ante Arabia Saudí, pero también tiene claro que no hay que sacar conclusiones antes de tiempo. Tras el empate 0-0 ante Cabo Verde, pedía tranquilidad. Parecía que el Mundial estaba ya dilapidado para una España que, ciertamente, arrancó mal, pero que ante los Halcones Verdes cambió el plan, goleó por 4-0 y calló muchas bocas. De la noche a la mañana, el equipo de Luis de la Fuente ha pasado de perder el estatus de favorita a recuperarlo.

Uno de los culpables de la mejoría de La Roja fue la inclusión de Lamine Yamal, mucho mejor físicamente, en el once. Ante los 'Tiburones Azules' fue suplente porque aún no estaba listo, pero frente a Arabia Saudí demostró que ya está bien. Gol a los 10 minutos y un sinfín de intentos y buenos pases para agitar el partido.

Lamine Yamal fue un espectáculo en su primer partido de titular en el Mundial / Lavandeira Jr. / EFE

Con el triunfo, España lidera el Grupo H después del tropiezo de Uruguay frente a Cabo Verde, que acabó 2-2, el segundo bofetón para los de Marcelo Bielsa tras el 1-1 ante Arabia Saudí. En la última jornada, España se enfrentará a los charrúas, que necesitan la victoria sí o sí para asaltar la primera plaza. Un escenario que, analizando lo que sucede en el resto de grupos y teniendo en cuenta que aún queda por delante la tercera jornada de la fase de grupos, dibuja un camino en las rondas finales muy apetecible para el cuadro español.

Un camino provisional, pero ilusionante

Si la fase de grupos terminara hoy, España se enfrentaría en dieciseisavos de final a Austria, segunda del Grupo J, que esta tarde, a las 19:00 horas, se mide a Argentina. En octavos de final, de superar al equipo de Rangnick, España se vería las caras con Ghana, que debutó con un ajustado 1-0 ante Panamá, o con la República Democrática del Congo, que empató ante Portugal en su estreno mundialista.

Luis de la Fuente, seleccionador español / Europa Press

A priori, dos rivales de menor nivel que La Roja. En cuartos, tampoco aumentaría demasiado la dificultad. Tal y como están los grupos hoy, el rival sería Estados Unidos, anfitriona del torneo, Bosnia y Herzegovina, Irán o República Checa. Seguramente, muchos aficionados de La Roja lo firmarían sin dudarlo.

Mikel Oyarzábal celebra el segundo gol de España ante Arabia Saudí. / Lavandeira Jr / EFE

No obstante, si este Mundial está dejando claro algo, es que los partidos se ganan sobre el césped. España lo vivió en sus propias carnes contra Cabo Verde, que repitió hazaña ante Uruguay. También está el ejemplo de Curazao, que empató ante Ecuador, o el de Qatar, que hizo lo propio contra Suiza en el debut. Muchos casos de cenicientas que han tumbado a los favoritos.

Hablar de alfombra roja o de paseo hasta semifinales, con este cuadro, sería una irresponsabilidad. Pero sí que es un fiel reflejo de que, a veces, somos demasiado alarmistas. El debut ante Cabo Verde fue un fiasco, sí, pero no había que dar nada por perdido antes de tiempo. Un gran partido ante Arabia Saudí ha cambiado la película.